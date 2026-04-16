تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

العلم يُجيب.. لماذا تلد بعض الثعابين صغارها؟

Lebanon 24
16-04-2026 | 07:12
A-
A+
العلم يُجيب.. لماذا تلد بعض الثعابين صغارها؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غالبًا ما يُنظر إلى الثعابين على أنها كائنات تضع البيض فقط، غير أن هذا الاعتقاد غير دقيق، إذ تُظهر بعض الأنواع تنوعًا كبيرًا في أساليب التكاثر، بما يشمل الولادة الحية.

وتُصنَّف هذه الظاهرة علميًا ضمن "الولادة البيوضة" (Ovoviviparity) أو "الولادة الحية" (Viviparity)، حيث تنمو الأجنة داخل جسم الأنثى حتى تكتمل مراحل تطورها، قبل أن تُنجب صغارًا مكتملة نسبيًا وقادرة على العيش فور ولادتها.

ويُعد هذا النمط من التكاثر تكيفًا تطوريًا يساعد بعض الأنواع على مواجهة الظروف البيئية الصعبة، عبر حماية الأجنة من المفترسات وتقلبات المناخ، إضافة إلى توفير بيئة حرارية أكثر استقرارًا خلال مرحلة النمو.

وتُظهر أبحاث علمية أن هذا الأسلوب يعزز فرص بقاء الصغار مقارنة بالبيض الذي يكون أكثر عرضة للمخاطر البيئية.

ومن بين الأنواع التي تعتمد هذا النمط من التكاثر، ثعابين "البوا" و"البايثون"، المنتشرة في أميركا الوسطى والجنوبية، حيث تستطيع الأنثى إنجاب عشرات الصغار في دفعة واحدة، تكون قادرة على الحركة منذ لحظة الولادة.

كما تُعد الأناكوندا الخضراء، أكبر الثعابين في العالم، من الأنواع التي تلد صغارًا أحياء قد يتجاوز عددها 20 صغيرًا، وتكون في حالة متقدمة نسبيًا عند الولادة.

وفي أميركا الشمالية، تتميز ثعابين الرباط بقدرتها على إنجاب ما بين 10 و40 صغيرًا في المرة الواحدة، فيما يُعرف ثعبان "الرينخالز" في جنوب أفريقيا بأنه من أنواع الكوبرا القليلة التي تلد بدل أن تبيض.

أما في أستراليا، فيتميّز الثعبان الأسود ذو البطن الأحمر بإنجاب صغار أحياء يتراوح عددهم بين 5 و18 صغيرًا.

ويعكس هذا التنوع البيولوجي أن عالم الثعابين أكثر تعقيدًا مما يُعتقد، وأن اختلاف طرق التكاثر يرتبط بالبيئة وآليات التكيف، بما يضمن استمرار هذه الزواحف في ظروف طبيعية متعددة.
مواضيع ذات صلة
العلم ينسف أساطير "أمومة" الثعابين: البقاء للأقوى جينياً لا للأكثر حناناً
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لغز "الأوروبوروس".. لماذا تبتلع الثعابين ذيولها حتى الموت؟
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق طهران
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب أفريقيا

أستراليا

أفريقيا

الشمالي

الظاهر

الشمال

كوبرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-04-16
Lebanon24
03:54 | 2026-04-16
Lebanon24
00:14 | 2026-04-16
Lebanon24
23:00 | 2026-04-15
Lebanon24
16:00 | 2026-04-15
Lebanon24
15:52 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24