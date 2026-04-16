بالصورة... أكبر غوريلا بالعالم تحتفل بعيد ميلادها الـ69 في برلين

تقيم غوريلا الغربية "فاتو" في منذ عام 1959، وقد بلغت من العمر 69 عامًا، فيما لا يتجاوز متوسط عمر الغوريلا في البرية نحو نصف هذه المدة.

واحتفلت فاتو بعيد ميلادها التاسع والستين من دون كعكة، إذ يؤكد الأطباء البيطريون أن السكر قد يكون ضارًا بصحة الرئيسيات المسنّة.

وتُعدّ فاتو أقدم غوريلا معروفة تعيش في الأسر حول العالم، وقد جرى الاحتفال بها في حديقة حيوان برلين عبر وجبة صحية تضمنت الطماطم الكرزية والبنجر والكراث والخس، بدلًا من الحلوى التقليدية.

وقد وصلت إلى عام 1959 عندما كان يُقدّر عمرها بنحو عامين، إلا أن تاريخ ميلادها الدقيق غير موثّق، لذلك تعتمد الحديقة 13 نيسان موعدًا سنويًا للاحتفال بها. ويبلغ متوسط عمر الغوريلا في البرية ما بين 35 و40 عامًا، بينما قد تعيش مدة أطول في الأسر.

وتشير الروايات إلى أن بحارًا فرنسيًا كان قد اشترى فاتو في وقت سابق مقابل تسوية فاتورة في أحد الحانات، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى حديقة الحيوان حيث أصبحت واحدة من أبرز مقيماتها رغم تقدمها في السن.

وفي عام 2024، باتت فاتو أقدم مقيمة في الحديقة بعد وفاة طائر الفلامنغو "إنغو" الذي قُدّر عمره بأكثر من 75 عامًا. وبحسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، يُعتقد أن هذا النوع من الغوريلا نشأ في غرب إفريقيا قبل انتقاله لاحقًا إلى عبر تجارة الحيوانات.

وتعيش فاتو حاليًا في حظيرة منفصلة بعيدًا عن بقية الغوريلا، وتعاني بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل فقدان الأسنان والتهاب المفاصل وتراجع السمع.



ومع ذلك، يؤكد رئيس قسم الرئيسيات في حديقة حيوان برلين كريستيان أوست أنها ما زالت تحافظ على علاقة جيدة مع القائمين على رعايتها رغم طبعها المعروف بالعناد.



