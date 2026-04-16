قضية “العمى الجماعي” في مصر أمام القضاء مجددًا

قضت في مصر، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، على خلفية اتهامهم بالتسبب في إصابة عشرات المرضى بفقدان البصر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العمى الجماعي”، إلى جلسة 29 نيسان الجاري.

وتعود وقائع القضية إلى آب 2025، عندما خضع عشرات المرضى لعمليات إزالة المياه البيضاء، أعقبها انتشار التهابات حادة داخل أدت في بعض الحالات إلى فقدان البصر بشكل كامل، وهو ما صنّفته تقارير طبية كـ”عاهات مستديمة”.

وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل ، الذي وصف الواقعة بأنها “قصة ظلام وحكم بالإعدام البطيء”، مستعرضًا معاناة المصابين، فيما حضر عدد من الضحايا وادعوا مدنيًا مطالبين بتعويضات بلغت 16 مليون جنيه ، إلى جانب المطالبة بالقصاص من المتهمين.

واتهمت المتهمين، وبينهم أطباء ومشرفون وممرضات، بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام بإجراءات التعقيم ومكافحة العدوى، ما أدى إلى انتشار العدوى بين المرضى، وفق ما ورد في تقارير ولجان مكافحة العدوى.

كما طالب محامو الضحايا بإدخال مسؤولين صحيين وإداريين جدد في القضية، بينهم ورئيس الصحي، بدعوى المسؤولية الإشرافية.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلساتها المقبلة وسط مطالبات بتسريع إجراءات الفصل وتحقيق العدالة للضحايا.