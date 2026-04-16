تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

قضية “العمى الجماعي” في مصر أمام القضاء مجددًا

16-04-2026 | 16:09
A-
A+
قضية "العمى الجماعي" في مصر أمام القضاء مجددًا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قضت محكمة جنح الدقي في مصر، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، على خلفية اتهامهم بالتسبب في إصابة عشرات المرضى بفقدان البصر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العمى الجماعي”، إلى جلسة 29 نيسان الجاري.

وتعود وقائع القضية إلى آب 2025، عندما خضع عشرات المرضى لعمليات إزالة المياه البيضاء، أعقبها انتشار التهابات حادة داخل العين أدت في بعض الحالات إلى فقدان البصر بشكل كامل، وهو ما صنّفته تقارير طبية كـ”عاهات مستديمة”.

وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي وصف الواقعة بأنها “قصة ظلام وحكم بالإعدام البطيء”، مستعرضًا معاناة المصابين، فيما حضر عدد من الضحايا وادعوا مدنيًا مطالبين بتعويضات بلغت 16 مليون جنيه مصري، إلى جانب المطالبة بالقصاص من المتهمين.

واتهمت النيابة المتهمين، وبينهم أطباء ومشرفون وممرضات، بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام بإجراءات التعقيم ومكافحة العدوى، ما أدى إلى انتشار العدوى بين المرضى، وفق ما ورد في تقارير الطب الشرعي ولجان مكافحة العدوى.

كما طالب محامو الضحايا بإدخال مسؤولين صحيين وإداريين جدد في القضية، بينهم وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، بدعوى المسؤولية الإشرافية.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلساتها المقبلة وسط مطالبات بتسريع إجراءات الفصل وتحقيق العدالة للضحايا.

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24