العثور على منزل شكسبير المفقود

16-04-2026 | 23:00
العثور على منزل شكسبير المفقود
كشفت وثائق حديثة عُثر عليها في الأرشيف عن الموقع الدقيق للمنزل الثاني الذي امتلكه ويليام شكسبير في لندن، ما يضفي أهمية تاريخية وسياحية جديدة على الموقع ويجذب اهتمام عشاق الأدب الإنجليزي.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يشهد فيه منزل شكسبير الرئيسي في ستراتفورد أبون آفون إقبالًا متزايدًا من الزوار، خاصة بعد عرض فيلم هامنت الذي تناول حياة عائلته.

وتمكنت البروفسورة لوسي مونرو من كلية كينغز لندن من تحديد موقع العقار الذي اشتراه شكسبير عام 1613، بعد العثور على خريطة تعود للقرن السابع عشر مدعومة بعدة وثائق إضافية من الأرشيف.

 

ويقع المنزل في منطقة بلاكفرايرز التاريخية، وقد كشفت الخريطة عن تفاصيل دقيقة تشمل مساحة المنزل وتصميمه الداخلي على شكل حرف “L”، إضافة إلى موقعه الذي يتطابق فعليًا مع موقع لوحة تذكارية كانت تشير سابقًا إلى أنه “قريب” من المكان.

ويرجّح الباحثون أن شكسبير قد عمل في هذا المنزل على بعض مسرحياته الأخيرة، مثل هنري الثامن والنبيلان القريبان، بالتعاون مع الكاتب جون فليتشر.

ويُتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تنشيط الحركة السياحية في الموقع، على غرار ما حدث في ستراتفورد، مع تعزيز الفهم التاريخي لحياة شكسبير في سنواته الأخيرة بلندن.

 
مواضيع ذات صلة
داخل منزل في الميناء... العثور على جثة مضرجة بالدماء
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 30 عاماً من الغياب... العثور على مراهقة مفقودة كانت قد هربت بإرادتها
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. العثور على عاملة منزلية جثة هامدة داخل المنزل
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-04-17
Lebanon24
01:09 | 2026-04-17
Lebanon24
22:57 | 2026-04-16
Lebanon24
16:09 | 2026-04-16
Lebanon24
10:05 | 2026-04-16
Lebanon24
08:20 | 2026-04-16
