العثور على منزل شكسبير المفقود

كشفت وثائق حديثة عُثر عليها في الأرشيف عن الموقع الدقيق للمنزل الثاني الذي امتلكه شكسبير في ، ما يضفي أهمية تاريخية وسياحية جديدة على الموقع ويجذب اهتمام عشاق الأدب الإنجليزي.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يشهد فيه منزل شكسبير في أبون إقبالًا متزايدًا من الزوار، خاصة بعد عرض فيلم هامنت الذي تناول حياة عائلته.

وتمكنت البروفسورة لوسي من كلية كينغز لندن من تحديد موقع العقار الذي اشتراه شكسبير عام 1613، بعد العثور على خريطة تعود للقرن السابع عشر مدعومة بعدة وثائق إضافية من الأرشيف.

ويقع المنزل في منطقة بلاكفرايرز التاريخية، وقد كشفت الخريطة عن تفاصيل دقيقة تشمل مساحة المنزل وتصميمه الداخلي على شكل حرف “L”، إضافة إلى موقعه الذي يتطابق فعليًا مع موقع لوحة تذكارية كانت تشير سابقًا إلى أنه “قريب” من المكان.

ويرجّح الباحثون أن شكسبير قد عمل في هذا المنزل على بعض مسرحياته الأخيرة، مثل والنبيلان القريبان، بالتعاون مع الكاتب جون فليتشر.

ويُتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تنشيط الحركة السياحية في الموقع، على غرار ما حدث في ستراتفورد، مع تعزيز الفهم التاريخي لحياة شكسبير في سنواته الأخيرة بلندن.