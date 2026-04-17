منوعات
بعملية دقيقة.. فصل توأمتين سعوديتين بعمر 20 يوماً
Lebanon 24
17-04-2026
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح الفريق الطبي والجراحي في البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، أمس، في إجراء عملية عاجلة لفصل توأمتين سعوديتين تبلغان نحو 20 يوماً من العمر، بعدما ولدتا ملتصقتين في أسفل
الصدر
والبطن، مع اكتمال الأطراف العلوية والسفلية لكل منهما.
وأُجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في
الرياض
، عبر 6 مراحل استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 23 استشارياً وأخصائياً وفنياً وممرضاً.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز
الملك سلمان
للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفحوصات أظهرت أن وزن التوأم معاً يبلغ نحو 5 كيلوغرامات، وأنهما تشتركان في الكبد والمعدة والأمعاء، إضافة إلى وجود كيس خارجي في جدار البطن ناتج عن عيب خلقي يضغط على المعدة ويعيق التغذية، مشيراً إلى أن نسبة الخطورة بلغت 40% بسبب تعقيد الالتصاق وحساسية الأعضاء المشتركة.
وبيّن الربيعة أن هذه العملية تحمل الرقم 69 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي نجح منذ انطلاقه عام 1990 في رعاية 157 توأماً من 28 دولة في 5 قارات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الطبي والإنساني للمملكة على مستوى العالم. (عكاظ)
موقع واللا: سلاح الجو الإسرائيلي يطارد مسيّرة في شمال إسرائيل منذ 20 دقيقة
20 دقيقة من التمارين تكفي لتغيير نشاط الدماغ وتعزيز الذاكرة
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
وسائل إعلام إسرائيلية: سكان وسط إسرائيل في الملاجئ منذ أكثر من 20 دقيقة بسبب تواصل القصف الصاروخي الإيراني
خبر صادم ومعلومات مثيرة.. اختفاء ووفاة عدد من العلماء في أميركا والتحقيقات بدأت
العثور على منزل شكسبير المفقود
برجك اليوم
قضية "العمى الجماعي" في مصر أمام القضاء مجددًا
جريمة مروّعة... نائب حاكم سابق يقتل زوجته وينتحر داخل منزلهما (صور)
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
