بعملية دقيقة.. فصل توأمتين سعوديتين بعمر 20 يوماً

نجح الفريق الطبي والجراحي في البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، أمس، في إجراء عملية عاجلة لفصل توأمتين سعوديتين تبلغان نحو 20 يوماً من العمر، بعدما ولدتا ملتصقتين في أسفل والبطن، مع اكتمال الأطراف العلوية والسفلية لكل منهما.



وأُجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في ، عبر 6 مراحل استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 23 استشارياً وأخصائياً وفنياً وممرضاً.



وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفحوصات أظهرت أن وزن التوأم معاً يبلغ نحو 5 كيلوغرامات، وأنهما تشتركان في الكبد والمعدة والأمعاء، إضافة إلى وجود كيس خارجي في جدار البطن ناتج عن عيب خلقي يضغط على المعدة ويعيق التغذية، مشيراً إلى أن نسبة الخطورة بلغت 40% بسبب تعقيد الالتصاق وحساسية الأعضاء المشتركة.



وبيّن الربيعة أن هذه العملية تحمل الرقم 69 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي نجح منذ انطلاقه عام 1990 في رعاية 157 توأماً من 28 دولة في 5 قارات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الطبي والإنساني للمملكة على مستوى العالم. (عكاظ)

