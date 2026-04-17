تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعملية دقيقة.. فصل توأمتين سعوديتين بعمر 20 يوماً

Lebanon 24
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجح الفريق الطبي والجراحي في البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، أمس، في إجراء عملية عاجلة لفصل توأمتين سعوديتين تبلغان نحو 20 يوماً من العمر، بعدما ولدتا ملتصقتين في أسفل الصدر والبطن، مع اكتمال الأطراف العلوية والسفلية لكل منهما.

وأُجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في الرياض، عبر 6 مراحل استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 23 استشارياً وأخصائياً وفنياً وممرضاً.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفحوصات أظهرت أن وزن التوأم معاً يبلغ نحو 5 كيلوغرامات، وأنهما تشتركان في الكبد والمعدة والأمعاء، إضافة إلى وجود كيس خارجي في جدار البطن ناتج عن عيب خلقي يضغط على المعدة ويعيق التغذية، مشيراً إلى أن نسبة الخطورة بلغت 40% بسبب تعقيد الالتصاق وحساسية الأعضاء المشتركة.

وبيّن الربيعة أن هذه العملية تحمل الرقم 69 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي نجح منذ انطلاقه عام 1990 في رعاية 157 توأماً من 28 دولة في 5 قارات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الطبي والإنساني للمملكة على مستوى العالم. (عكاظ)
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24