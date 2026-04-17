عملية سطو مسلح على بنك.. مسلحون يحتجزون رهائن ويهربون عبر نفق

تحولت محاولة سطو مسلح على بنك في جنوب إلى أزمة رهائن، بعدما احتجز مسلحون 25 شخصاً داخل فرع مصرفي في قبل أن يفروا عبر ممر تحت الأرض، بحسب ما أفادت قناة " " الجمعة.



ووقع الحادث في ساحة "ميدالي دورو"، حيث وصل 3 مهاجمين على الأقل في سيارة خاصة تحمل لوحات مزيفة، ثم دخلوا البنك وهم مسلحون وملثمون، واحتجزوا الموظفين والعملاء في الداخل.



وسارعت إلى تطويق المكان وبدأت عملية واسعة استمرت ساعات. وتمكن رجال الإطفاء لاحقاً من دخول المبنى عبر كسر نافذة، ما أتاح إطلاق جميع الرهائن قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الخميس.



وأكدت السلطات أن 6 أشخاص احتاجوا إلى مساعدة طبية بسبب الصدمة، من دون نقل أي منهم إلى المستشفى.



وفي وقت لاحق، قرابة الساعة 4:30 بعد الظهر، نفذت وحدة التدخل الخاصة التابعة لقوات "كارابينييري" مداهمة للمبنى، فيما أفاد شهود بسماع إطلاق نار خلال العملية التي استمرت نحو 30 دقيقة.



لكن القوات لم تعثر على أي من المشتبه بهم داخل البنك، قبل أن يكتشف المحققون ثقباً في الأرضية، يُعتقد أن اللصوص استخدموه للفرار عبر طريق أو ممر تحت الأرض. ولا تزال التحقيقات وعمليات البحث عنهم متواصلة.

Advertisement