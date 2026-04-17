عملية سطو مسلح على بنك.. مسلحون يحتجزون رهائن ويهربون عبر نفق

17-04-2026 | 04:54
عملية سطو مسلح على بنك.. مسلحون يحتجزون رهائن ويهربون عبر نفق
تحولت محاولة سطو مسلح على بنك في جنوب إيطاليا إلى أزمة رهائن، بعدما احتجز مسلحون 25 شخصاً داخل فرع مصرفي في نابولي قبل أن يفروا عبر ممر تحت الأرض، بحسب ما أفادت قناة "راي نيوز" الجمعة.

ووقع الحادث في ساحة "ميدالي دورو"، حيث وصل 3 مهاجمين على الأقل في سيارة خاصة تحمل لوحات مزيفة، ثم دخلوا البنك وهم مسلحون وملثمون، واحتجزوا الموظفين والعملاء في الداخل.

وسارعت قوات الأمن إلى تطويق المكان وبدأت عملية واسعة استمرت ساعات. وتمكن رجال الإطفاء لاحقاً من دخول المبنى عبر كسر نافذة، ما أتاح إطلاق جميع الرهائن قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الخميس.

وأكدت السلطات أن 6 أشخاص احتاجوا إلى مساعدة طبية بسبب الصدمة، من دون نقل أي منهم إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، قرابة الساعة 4:30 بعد الظهر، نفذت وحدة التدخل الخاصة التابعة لقوات "كارابينييري" مداهمة للمبنى، فيما أفاد شهود بسماع إطلاق نار خلال العملية التي استمرت نحو 30 دقيقة.

لكن القوات لم تعثر على أي من المشتبه بهم داخل البنك، قبل أن يكتشف المحققون ثقباً في الأرضية، يُعتقد أن اللصوص استخدموه للفرار عبر طريق أو ممر تحت الأرض. ولا تزال التحقيقات وعمليات البحث عنهم متواصلة.
مواضيع ذات صلة
على طريقة "لا كاسا دي بابيل".. سطو مسلح على مصرف في واحتجاز رهائن!
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في زغرتا.. سطو مسلّح على منزل وسرقة 50 ألف دولار وسيارة مرسيدس
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخصين بتهمة تنفيذ عمليات مسلحة بتوجيه من منظمة مجاهدي خلق
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق للاحتجاج على اعتداءات فصائل مسلحة عراقية على الكويت
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن

راي نيوز

إيطاليا

نابولي

على بن

لي دو

بيني

اراب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-04-17
Lebanon24
04:25 | 2026-04-17
Lebanon24
04:23 | 2026-04-17
Lebanon24
02:37 | 2026-04-17
Lebanon24
01:09 | 2026-04-17
Lebanon24
23:00 | 2026-04-16
