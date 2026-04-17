حادثة لافتة.. كلب ينقذ سكان منزل من حريق اندلع فجراً (صور وفيديو)

حادثة لافتة.. كلب ينقذ سكان منزل من حريق اندلع فجراً (صور وفيديو)
Lebanon 24
17-04-2026 | 09:04
ساهم كلب عائلي في مدينة توستين بولاية كاليفورنيا في إنقاذ سكان منزل من حريق اندلع فجراً داخل مرآبهم، بعدما لفت انتباههم بنباحه المتواصل وغير المعتاد.

ووفق إدارة إطفاء مقاطعة أورانج، اندلع الحريق قرابة الساعة 4:30 صباحاً، إلا أن الكلب "فيلمور" استمر في النباح بطريقة غير طبيعية، ما دفع أفراد العائلة للاستيقاظ والتأكد من السبب، ليكتشفوا النيران مشتعلة داخل المرآب.

وأشارت الإدارة إلى أن العائلة تحركت بسرعة واستخدمت خراطيم المياه للسيطرة على الحريق قبل وصول فرق الإطفاء، التي تولّت لاحقاً إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل، واقتصرت الأضرار على المرآب والمركبات.

وأشادت فرق الإطفاء بسلوك الكلب واصفةً إياه بـ"البطل"، مؤكدة أنه واصل النباح حتى تنبّه أفراد الأسرة للخطر، فيما ساهمت فرق الإنقاذ في إزالة المركبات المتضررة وتأمين الموقع وإخماد بؤر الحريق المتبقية.

من جهته، قال مالك الكلب توم داليس إن تصرف "فيلمور" كان حاسماً في إنقاذ العائلة، موضحاً أن نباحه غير المعتاد أثار قلقهم ودفعهم لاكتشاف الحريق في الوقت المناسب.

وأضاف أن المنزل يضم زوجته وحماته البالغة من العمر 90 عاماً، معبّراً عن امتنانه لسلامة جميع أفراد الأسرة، ومشيراً إلى أن الكلب حصل على مكافآت تقديراً لبطولته.

وتواصل السلطات التحقيق في أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية بأنه ناتج عن خلل كهربائي، من دون تأكيد رسمي حتى الآن.

