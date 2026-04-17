مشهد مروع في مصر بعد انقلاب حافلة جرفتها السيول

تداول رواد مقطع فيديو يوثق تعرض حافلة بمدينة للانقلاب، في مشهد مروع، بعد أن جرفتها السيول الحادة التي تعرضت لها محافظة جنوب أخيرا.وفي موقف بطولي لافت، تكللت جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون الوثيق مع أهالي المنطقة بالنجاح في إنقاذ 3 ركاب كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للجنوح بفعل قوة المياه الجارفة أثناء عبورها منطقة "سعال كاترين، بحسب شهود .وشهدت المدينة موجة عنيفة ومفاجئة من التقلبات الجوية الحادة، أسفرت عن تدفق للسيول الجارفة بعدد من الأودية الرئيسية، فيما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي حوادث، مؤكدة أن السيول عبرت أودية "شقيرة"، و"السعال"، و"الفرجة".وجاءت عملية الإنقاذ نتيجة استجابة سريعة بتعاون فعال بين كل من جهاز المدينة وقوات الشرطة ورجال المرور، مدعومين بمعدات ثقيلة وفرها المواطنون المتواجدون بالمكان.وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة متخصصة ومكلفة بحصر دقيق وكامل لكافة الخسائر الناتجة عن موجة السيول تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء عبر إجراء الإصلاحات العاجلة للبنية التحتية أو صرف التعويضات المستحقة للمتضررين بصورة فورية.وتشهد مصر خلال هذه الأيام تقلبات حادة في الطقس، حيث تأثرت البلاد بامتداد منخفض صحراوي تسبب في ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ، تبعه انخفاض شديد، مع تكون سحب رعدية ركامية على سلاسل جبال وجنوب سيناء.