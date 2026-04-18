|
منوعات
بسبب خلل خطير.. شركة سيارات شهيرة تستدعي نحو 1.4 مليون مركبة!
Lebanon 24
18-04-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت شركة
فورد
باستدعاء نحو 1.4 مليون شاحنة خفيفة في
الولايات المتحدة
وذلك بسبب مشكلة في ناقل الحركة قد تؤدي لفقدان السيطرة على المركبة وزيادة مخاطر الحوادث.
وعلمت فورد بوقوع حادث وإصابتين ربما على صلة بالمشكلة.
ويتعلق الاستدعاء بالشاحنات الخفيفة من طراز "إف- 150" التي تعمل بناقل حركة ذاتي من ست سرعات وتم إنتاجها بين 12 آذار 2014 و18 آب 2017.
وذكر تقرير الاستدعاء الصادر عن
الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة
أن بعض الشاحنات الصغيرة قد تواجه إشارة متقطعة من وحدة استشعار في ناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى انتقال مؤقت وغير مقصود إلى ترس الحركة الثاني.
وقد يتسبب هذا في انخفاض مفاجئ في سرعة الإطارات لفترة قصيرة، وقد يؤدي في بعض المواقف إلى انزلاق الإطارات الخلفية حتى تنخفض سرعة المركبة.
مواضيع ذات صلة
وزير النفط العراقي: قررنا مواصلة إنتاج النفط الخام بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا
Lebanon 24
وزير النفط العراقي: قررنا مواصلة إنتاج النفط الخام بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا
18/04/2026 11:53:51
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
Lebanon 24
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
18/04/2026 11:53:51
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب وسادات الأمان الهوائية.. Opel تستدعي أكثر من 900 ألف سيارة حول العالم
Lebanon 24
بسبب وسادات الأمان الهوائية.. Opel تستدعي أكثر من 900 ألف سيارة حول العالم
18/04/2026 11:53:51
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب هجمات طهران على الخليج
Lebanon 24
هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب هجمات طهران على الخليج
18/04/2026 11:53:51
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد مطاردة استمرت 9 أيام.. اعتقال الذئب "الهارب"
Lebanon 24
بعد مطاردة استمرت 9 أيام.. اعتقال الذئب "الهارب"
04:00 | 2026-04-18
18/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على هامش مؤتمر باريس.. ماكرون يحرج ميلوني (فيديو)
Lebanon 24
على هامش مؤتمر باريس.. ماكرون يحرج ميلوني (فيديو)
03:40 | 2026-04-18
18/04/2026 03:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لحمايتها من التلامس أو التلف.. مكة المكرمة: إنهاء أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
Lebanon 24
لحمايتها من التلامس أو التلف.. مكة المكرمة: إنهاء أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
00:25 | 2026-04-18
18/04/2026 12:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2026-04-17
17/04/2026 11:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزر… سر تقوية النظر وتعزيز المناعة
Lebanon 24
الجزر… سر تقوية النظر وتعزيز المناعة
23:00 | 2026-04-17
17/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
06:27 | 2026-04-17
17/04/2026 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
08:16 | 2026-04-17
17/04/2026 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
07:54 | 2026-04-17
17/04/2026 07:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
11:00 | 2026-04-17
17/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في منوعات
04:00 | 2026-04-18
بعد مطاردة استمرت 9 أيام.. اعتقال الذئب "الهارب"
03:40 | 2026-04-18
على هامش مؤتمر باريس.. ماكرون يحرج ميلوني (فيديو)
00:25 | 2026-04-18
لحمايتها من التلامس أو التلف.. مكة المكرمة: إنهاء أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
23:00 | 2026-04-17
برجك اليوم
23:00 | 2026-04-17
الجزر… سر تقوية النظر وتعزيز المناعة
15:55 | 2026-04-17
حبست أنفاس المصريين.. تفاصيل "صادمة" بواقعة خطف رضيعة
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 11:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
