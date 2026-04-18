بسبب خلل خطير.. شركة سيارات شهيرة تستدعي نحو 1.4 مليون مركبة!

قامت شركة باستدعاء نحو 1.4 مليون شاحنة خفيفة في وذلك بسبب مشكلة في ناقل الحركة قد تؤدي لفقدان السيطرة على المركبة وزيادة مخاطر الحوادث.



وعلمت فورد بوقوع حادث وإصابتين ربما على صلة بالمشكلة.



ويتعلق الاستدعاء بالشاحنات الخفيفة من طراز "إف- 150" التي تعمل بناقل حركة ذاتي من ست سرعات وتم إنتاجها بين 12 آذار 2014 و18 آب 2017.



وذكر تقرير الاستدعاء الصادر عن أن بعض الشاحنات الصغيرة قد تواجه إشارة متقطعة من وحدة استشعار في ناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى انتقال مؤقت وغير مقصود إلى ترس الحركة الثاني.



وقد يتسبب هذا في انخفاض مفاجئ في سرعة الإطارات لفترة قصيرة، وقد يؤدي في بعض المواقف إلى انزلاق الإطارات الخلفية حتى تنخفض سرعة المركبة.





