بعد مطاردة استمرت 9 أيام.. اعتقال الذئب "الهارب"

أمسكت السلطات في أمس الجمعة ذئبا هرب من حديقة حيوانات في مدينة قبل 9 أيام.وأشار مسؤول في حديقة الحيوانات إلى أن الذئب الذكر "نيكو" البالغ من العمر عامين، قد رُصد عدة مرات منذ فراره، حتى شوهد يوم الخميس الماضي بالقرب من تقاطع طريق سريع يبعد نحو 4 كيلومترات عن موقع الحديقة.وتمكن فريق البحث من السيطرة عليه، وذلك بعد إطلاق طبيب بيطري حقنة تخدير عليه.وأوضح المسؤول أن "نيكو" نُقل فوراً إلى حديقة حيوانات "أو-وورلد" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداً أن مؤشراته الحيوية مستقرة، إلا أن الأطباء البيطريين اضطروا للتدخل لإزالة "خطاف صيد" عُثر عليه داخل بطنه.كما أشار المصدر إلى استمرار إغلاق الحديقة والمتنزه الترفيهي الملحق بها منذ تاريخ الهروب، موضحاً أن قرار إعادة فتحهما أمام الجمهور سيستغرق بعض الوقت لضمان كافة التدابير.