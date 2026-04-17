الحمل

تسودك حالة من الحساسية تجاه تصرفات المحيطين بك، خاصة في بيئة العمل، إلا أنك تنجح في إنجاز مهام مهمة كانت تؤرقك. على الصعيد العاطفي، يسعى الشريك لإعادة الاستقرار للعلاقة، وقد يكون الوقت مناسباً لمنحه فرصة جديدة.

الثور

تلوح في الأفق فرص مهنية واستثمارية واعدة، لكن تسارع الأحداث قد يسبب لك بعض التوتر. عائلياً، تمر بتقلبات مزاجية مؤقتة، إلا أن الدعم الاجتماعي يساعدك على تجاوزها.

الجوزاء

تشهد نشاطاً مهنياً ملحوظاً وتحسناً في الدخل بعد فترة من الضغوط. كما تحمل الأيام لحظات دافئة مع العائلة، لكن من المهم الانتباه للصحة وتجنب الإرهاق أو الحساسية الموسمية.

السرطان

يمنحك الهدوء العام فرصة لاستعادة التوازن في العمل. عاطفياً، تعيش حالة من التردد بين الصداقة والمشاعر، ما يتطلب منك وضوحاً أكبر في قراراتك.



رغم بعض التشتت، تنجح في فرض حضورك في العمل وإثبات قدراتك. حاول الابتعاد عن الخلافات العائلية، بينما يمنحك الشريك مساحة من الراحة والاستقرار.



تبدأ يومك بطاقة إيجابية ومحادثات مهنية مفيدة، لكن قد تواجه بعض التحديات لاحقاً. عاطفياً، يُنصح بتخفيف حدة الانتقاد تجاه الشريك للحفاظ على الانسجام.

الميزان

تتحسن علاقاتك الاجتماعية بشكل ملحوظ، مع فرص لعودة التواصل مع أشخاص مقربين. كما قد تدخل علاقة جديدة تحمل طابعاً إيجابياً ومميزاً.



تستعيد حيويتك وتحقق تقدماً في العمل، مع أجواء عائلية مفرحة. لكن من المهم عدم إهمال الصحة خلال هذه الفترة.



قد تشعر ببعض الخمول أو الإرهاق نتيجة تغير الطقس، لذا يُنصح بالاهتمام بالصحة. كما تميل إلى إعادة تقييم بعض القرارات المهنية أو الشخصية.

الجدي

تدفعك الأجواء إلى اتخاذ قرارات مهمة تغيّر مسار حياتك، مع احتمالية سماع مفاجئة تدفعك لإعادة النظر في بعض العلاقات.

الدلو

تواجه تحديات بسيطة في العمل تنجح في تجاوزها، بينما تشهد حياتك العاطفية تطوراً إيجابياً. كما يحمل لك محيطك العائلي أجواء مفرحة.



تتأثر بمزاج حساس وتقلبات عاطفية، لكنك تتمكن من تجاوز الخلافات بسرعة. كما قد يصلك خبر مفاجئ يعيد ترتيب أولوياتك.

Advertisement