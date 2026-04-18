طوابير للحصول على إصدارات حصرية في "يوم متاجر الأسطوانات"

طوابير للحصول على إصدارات حصرية في يوم متاجر الأسطوانات
اصطف عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء جنوب شرق المملكة المتحدة منذ ساعات الصباح الباكر لتأمين نسخهم من أسطوانات الفينيل المفضلة خلال فعالية "يوم متاجر التسجيلات".

وشارك في الحدث السنوي العالمي أكثر من 300 متجر في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث طرحت مئات الإصدارات الحصرية لفنانين متنوعين تُباع فقط داخل المتاجر الفعلية.

وأكد جون آشبي من متجر "غيتفيلد ساوندز" في ويتستابل أن هذا اليوم "حاسم للقطاع"، خاصة مع توجه شريحة واسعة من الجمهور نحو الشراء عبر الإنترنت. وأوضح لبي بي سي كنت: "إنها تدفع الكثيرين ممن لا يرتادون المتاجر عادةً إلى الحضور".

وفي دوركينج بمقاطعة ساري، بدأ هواة جمع الأسطوانات بالوصول إلى متجر "سبين ساوندز" قرابة الرابعة فجراً، قبل افتتاح الأبواب بأربع ساعات. وقال المالك لي وايت إن الزبائن كانوا "قلقين بشأن حظوظهم في اقتناء ما يرغبون به"، نظراً للكميات المحدودة جداً من العناوين الأكثر طلباً.

من جهته، أشار جيسون بولارد من متجر "Future Audio" في إيست غرينستيد غرب ساسكس إلى أن تايلور سويفت تصدرت قائمة أكثر الفنانين رواجاً. وحول علاقته الشخصية بالفينيل، قال: "أحب الجلوس وتشغيل أسطوانة أثناء الطهي. والدتي كان لها تأثير كبير، كانت لديها مجموعة واستمعنا إليها في طفولتنا". (بي بي سي)
