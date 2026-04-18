جريمة مروّعة.. ضابط قتل صديقته الشرطية بعد أن أنهت علاقتهما وفيديو يوثّق لحظة فعلته!

وأبانت لقطات كاميرا مثبتة على الزي الرسمي قيام بيكر بركل باب المدخل ثم إطلاق عيار ناري أصاب السيدة ريفيرا في ظهرها. وصرخ حينها عبر جهاز اللاسلكي بأن أحدهم أطلق النار على "الشرطة"، قبل أن يدرك سقوط رفيقته ويتصل بالإسعاف.وأظهر التسجيل أيضاً قيام بيكر بسحبها من أسفل الدرج. ونقلت قناة " " أن السيدة ريفيرا فارقت الحياة لاحقاً في مستشفى قريب وتم تسجيل وفاتها كجريمة قتل. وعُثر في الموقع على ثلاثة أسلحة نارية وأُلقي القبض على روكر.ورفعت أسرة القتيلة دعوى قضائية بحق دائرة الشرطة، مشيرة إلى أن سجل بيكر التأديبي الحافل كان يستوجب عدم بقائه في الخدمة. وكان بيكر موضوع اثنتي عشرة شكوى سوء سلوك وأوقف عن العمل ثلاث مرات، كما ارتبط اسمه بحادث تصادم سبع مركبات إثر مطاردة لم يبلغ عنها إلا لاحقاً.كما عوقب سابقاً لاستغلال صلاحياته للاطلاع على تسجيل مشاجرة خارج الدوام، واتُهم بالاعتداء على زميلة له في حانة ومحاولة التأثير على مجرى التحقيق بتلك القضية. وفُصل من سلك الشرطة في آب الماضي بعد أن أقدم على قتل السيدة ريفيرا عقب إنهائها علاقة دامت زهاء عامين.وقال أنطونيو رومانوتشي، محامي أسرة الضحية، إن بيكر أهمل بروتوكولات أساسية منها تقديم الإسعافات الأولية، وزعم أنه هرع إلى طابق آخر فور وقوع الحادثة. ووصف الدائرة بأنها أقدمت عن قصد على تعيين "شرطي مارق" رغم معرفتها بالخطر الذي يمثله.بدوره، علق المشرف السابق على الشرطة إيدي بأن ما جرى "مؤلم للمشاهدة"، مضيفاً أن "الأمور خرجت عن السيطرة بشكل فظيع في رمشة عين". (metro)