تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

جريمة مروّعة.. ضابط قتل صديقته الشرطية بعد أن أنهت علاقتهما وفيديو يوثّق لحظة فعلته!

Lebanon 24
18-04-2026 | 12:28
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طارد الشرطي السابق في شيكاغو كارلوس بيكر المشتبه به أدريان روكر إلى عمارة سكنية في الجانب الجنوبي من المدينة، قبل أن يطلق النار على صديقته السابقة كريستال ريفيرا التي كانت برفقته.

وأبانت لقطات كاميرا مثبتة على الزي الرسمي قيام بيكر بركل باب المدخل ثم إطلاق عيار ناري أصاب السيدة ريفيرا في ظهرها. وصرخ حينها عبر جهاز اللاسلكي بأن أحدهم أطلق النار على "الشرطة"، قبل أن يدرك سقوط رفيقته ويتصل بالإسعاف.

وأظهر التسجيل أيضاً قيام بيكر بسحبها من أسفل الدرج. ونقلت قناة "فوكس نيوز" أن السيدة ريفيرا فارقت الحياة لاحقاً في مستشفى قريب وتم تسجيل وفاتها كجريمة قتل. وعُثر في الموقع على ثلاثة أسلحة نارية وأُلقي القبض على روكر.

ورفعت أسرة القتيلة دعوى قضائية بحق دائرة الشرطة، مشيرة إلى أن سجل بيكر التأديبي الحافل كان يستوجب عدم بقائه في الخدمة. وكان بيكر موضوع اثنتي عشرة شكوى سوء سلوك وأوقف عن العمل ثلاث مرات، كما ارتبط اسمه بحادث تصادم سبع مركبات إثر مطاردة لم يبلغ عنها إلا لاحقاً.

كما عوقب سابقاً لاستغلال صلاحياته للاطلاع على تسجيل مشاجرة خارج الدوام، واتُهم بالاعتداء على زميلة له في حانة ومحاولة التأثير على مجرى التحقيق بتلك القضية. وفُصل من سلك الشرطة في آب الماضي بعد أن أقدم على قتل السيدة ريفيرا عقب إنهائها علاقة دامت زهاء عامين.

وقال أنطونيو رومانوتشي، محامي أسرة الضحية، إن بيكر أهمل بروتوكولات أساسية منها تقديم الإسعافات الأولية، وزعم أنه هرع إلى طابق آخر فور وقوع الحادثة. ووصف الدائرة بأنها أقدمت عن قصد على تعيين "شرطي مارق" رغم معرفتها بالخطر الذي يمثله.

بدوره، علق المشرف السابق على الشرطة إيدي جونسون بأن ما جرى "مؤلم للمشاهدة"، مضيفاً أن "الأمور خرجت عن السيطرة بشكل فظيع في رمشة عين". (metro)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:57 | 2026-04-18
Lebanon24
13:06 | 2026-04-18
Lebanon24
12:08 | 2026-04-18
Lebanon24
11:49 | 2026-04-18
Lebanon24
10:19 | 2026-04-18
Lebanon24
08:41 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24