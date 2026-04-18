يهدّد حياة الأطفال.. سحب غذاء ملوّث من الاسواق

سحبت شركة "هيب" المتخصصة في أغذية الأطفال كامل تشكيلة مهروسها المعلب من فروع "سبار" في ، تحسباً لاحتمال تلوث العبوات بمادة خطرة، بحسب " ".



وأكدت الشركة في بيان أن عبوات الجزر والبطاطس ربما تعرضت "لتلاعب خارجي" يجعل تناولها "مهدداً للحياة".



ورغم أن الشكوك تركزت بدايةً على نكهة واحدة فقط، تقرر سحب المجموعة الكاملة من أكثر من 1500 متجر كإجراء احترازي. وشمل الاستدعاء فروع "يوروسبار" و"إنترسبار" و"ماكسيماركت".



وأشارت "هيب" إلى أن منتجاتها خارج النمسا لم تطالها المشكلة، وأن الشرطة في منطقة بورغنلاند الشرقية تبحث عن معلومات من المواطنين. ويمكن تمييز العبوات المشتبه بها بملصق أبيض يحمل دائرة حمراء أسفل العلبة.



بدورها، أكدت سلسلة "سبار" إمكانية إرجاع المنتجات لاسترداد المبلغ بالكامل، ونصحت "هيب" الأهل بعدم تقديم أي عبوة مشتراة من "سبار" للأطفال.



ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من سحب "نستله" و" " لكميات من حليب الأطفال في أكثر من 60 دولة بينها المتحدة، إثر تلوث بعض الدفعات بسم "السيريوليد" الذي أصاب 36 رضيعاً في على الأقل بتسمم غذائي. ولم تتأثر تركيبة حليب "هيب" بهذا السحب.

