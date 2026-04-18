تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
منوعات
يهدّد حياة الأطفال.. سحب غذاء ملوّث من الاسواق
Lebanon 24
18-04-2026
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
سحبت شركة "هيب" المتخصصة في أغذية الأطفال كامل تشكيلة مهروسها المعلب من فروع "سبار" في
النمسا
، تحسباً لاحتمال تلوث العبوات بمادة خطرة، بحسب "
بي بي سي
".
وأكدت الشركة في بيان أن عبوات الجزر والبطاطس ربما تعرضت "لتلاعب خارجي" يجعل تناولها "مهدداً للحياة".
ورغم أن الشكوك تركزت بدايةً على نكهة واحدة فقط، تقرر سحب المجموعة الكاملة من أكثر من 1500 متجر كإجراء احترازي. وشمل الاستدعاء فروع "يوروسبار" و"إنترسبار" و"ماكسيماركت".
وأشارت "هيب" إلى أن منتجاتها خارج النمسا لم تطالها المشكلة، وأن الشرطة في منطقة بورغنلاند الشرقية تبحث عن معلومات من المواطنين. ويمكن تمييز العبوات المشتبه بها بملصق أبيض يحمل دائرة حمراء أسفل العلبة.
بدورها، أكدت سلسلة "سبار" إمكانية إرجاع المنتجات لاسترداد المبلغ بالكامل، ونصحت "هيب" الأهل بعدم تقديم أي عبوة مشتراة من "سبار" للأطفال.
ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من سحب "نستله" و"
دانون
" لكميات من حليب الأطفال في أكثر من 60 دولة بينها
المملكة
المتحدة، إثر تلوث بعض الدفعات بسم "السيريوليد" الذي أصاب 36 رضيعاً في
بريطانيا
على الأقل بتسمم غذائي. ولم تتأثر تركيبة حليب "هيب" بهذا السحب.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
13:57 | 2026-04-18
حادثة مؤسفة.. البرق أنهى حياة 12 شخصًا!
12:28 | 2026-04-18
جريمة مروّعة.. ضابط قتل صديقته الشرطية بعد أن أنهت علاقتهما وفيديو يوثّق لحظة فعلته!
12:08 | 2026-04-18
بالفيديو.. قتلى في هجوم مسلح داخل سوبر ماركت في كييف
11:49 | 2026-04-18
طوابير للحصول على إصدارات حصرية في "يوم متاجر الأسطوانات"
10:19 | 2026-04-18
من هانوي إلى العالم.. وصفة غريبة تشعل مواقع التواصل
08:41 | 2026-04-18
ميغان ماركل تشكو "حياتها الصعبة" مقابل 2600 دولار!
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24