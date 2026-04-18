تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

يهدّد حياة الأطفال.. سحب غذاء ملوّث من الاسواق

Lebanon 24
18-04-2026 | 13:06
A-
A+
يهدّد حياة الأطفال.. سحب غذاء ملوّث من الاسواق
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سحبت شركة "هيب" المتخصصة في أغذية الأطفال كامل تشكيلة مهروسها المعلب من فروع "سبار" في النمسا، تحسباً لاحتمال تلوث العبوات بمادة خطرة، بحسب "بي بي سي".

وأكدت الشركة في بيان أن عبوات الجزر والبطاطس ربما تعرضت "لتلاعب خارجي" يجعل تناولها "مهدداً للحياة".

ورغم أن الشكوك تركزت بدايةً على نكهة واحدة فقط، تقرر سحب المجموعة الكاملة من أكثر من 1500 متجر كإجراء احترازي. وشمل الاستدعاء فروع "يوروسبار" و"إنترسبار" و"ماكسيماركت".

وأشارت "هيب" إلى أن منتجاتها خارج النمسا لم تطالها المشكلة، وأن الشرطة في منطقة بورغنلاند الشرقية تبحث عن معلومات من المواطنين. ويمكن تمييز العبوات المشتبه بها بملصق أبيض يحمل دائرة حمراء أسفل العلبة.

بدورها، أكدت سلسلة "سبار" إمكانية إرجاع المنتجات لاسترداد المبلغ بالكامل، ونصحت "هيب" الأهل بعدم تقديم أي عبوة مشتراة من "سبار" للأطفال.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من سحب "نستله" و"دانون" لكميات من حليب الأطفال في أكثر من 60 دولة بينها المملكة المتحدة، إثر تلوث بعض الدفعات بسم "السيريوليد" الذي أصاب 36 رضيعاً في بريطانيا على الأقل بتسمم غذائي. ولم تتأثر تركيبة حليب "هيب" بهذا السحب.
مواضيع ذات صلة
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من مضيق هرمز إلى الأسواق اللبنانية: الحرب تعصف بالاقتصاد وتهدد الأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خطر التسمم.. سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24

بي بي سي

بريطانيا

المملكة

النمسا

ماكسيم

دانون

بي بي

ماكسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:57 | 2026-04-18
Lebanon24
12:28 | 2026-04-18
Lebanon24
12:08 | 2026-04-18
Lebanon24
11:49 | 2026-04-18
Lebanon24
10:19 | 2026-04-18
Lebanon24
08:41 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24