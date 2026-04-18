حادثة مؤسفة.. البرق أنهى حياة 12 شخصًا!

لقى 12 شخصاً مصرعهم في ست مقاطعات ببنغلاديش يوم السبت، جراء سلسلة من ضربات البرق التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد.



وأفادت مصادر محلية أن غالبية الضحايا سقطوا في الأرياف أثناء عملهم في حقولهم الزراعية.



وتتكرر حوادث الصواعق القاتلة في خلال هذه الفترة من العام التي تشهد تحولاً في الطقس من موسم الجفاف إلى فصل الصيف الماطر. وتشير بيانات رصدت في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أعداد الوفيات الناجمة عن البرق في البلاد.



