|
منوعات
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
18-04-2026
|
16:59
توفي يوم السبت مؤذن
المسجد الأقصى المبارك
الشيخ ناجي القزاز (أبو إسحاق)، بعد مسيرة امتدت قرابة ثمانية وأربعين عاماً في رفع
الأذان
داخل
الحرم
القدسي الشريف منذ عام 1978.
وارتبط صوت الشيخ القزاز لعقود طويلة برفع الأذان في الصلوات الخمس، مما جعله أحد أبرز المؤذنين الذين حافظوا على الحضور الروحاني والصوتي للمسجد
الأقصى
.
ويُعد الراحل من الشخصيات
الدينية
المعروفة في
القدس
، حيث واصل مهمته رغم الظروف العصيبة التي مرت بها المدينة، تاركاً أثراً واضحاً في وجدان المصلين ورواد
المسجد
.
وحظي الشيخ القزاز بمكانة مميزة لدى المقدسيين بصفته أحد الأصوات التي صاغت جزءاً من هوية الأقصى الدينية، وظل اسمه مقترناً بالأذان والتلاوة طوال عقود.
وكان
المسجد الأقصى
قد ودّع خلال الفترة الأخيرة عدداً من مؤذنيه ومقرئيه، كان آخرهم الشيخ ياسر قليبو في كانون الأول 2025. (روسيا اليوم)
