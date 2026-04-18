بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز

توفي يوم السبت مؤذن الشيخ ناجي القزاز (أبو إسحاق)، بعد مسيرة امتدت قرابة ثمانية وأربعين عاماً في رفع داخل القدسي الشريف منذ عام 1978.



وارتبط صوت الشيخ القزاز لعقود طويلة برفع الأذان في الصلوات الخمس، مما جعله أحد أبرز المؤذنين الذين حافظوا على الحضور الروحاني والصوتي للمسجد .



ويُعد الراحل من الشخصيات المعروفة في ، حيث واصل مهمته رغم الظروف العصيبة التي مرت بها المدينة، تاركاً أثراً واضحاً في وجدان المصلين ورواد .



وحظي الشيخ القزاز بمكانة مميزة لدى المقدسيين بصفته أحد الأصوات التي صاغت جزءاً من هوية الأقصى الدينية، وظل اسمه مقترناً بالأذان والتلاوة طوال عقود.



وكان قد ودّع خلال الفترة الأخيرة عدداً من مؤذنيه ومقرئيه، كان آخرهم الشيخ ياسر قليبو في كانون الأول 2025. (روسيا اليوم)



