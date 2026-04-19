منوعات

إصابة 14 شخصًا بحريق في مصنع كيميائي شمال الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن 14 شخصاً جُرحوا إثر حريق اندلع في مصنع للكيميائيات بمحافظة إربد شمال الأردن.

وقالت في بيان إن "الحريق شبَّ في خزان يحتوي على المبيدات الحشرية داخل أحد مصانع الكيميائيات في مدينة الحسن الصناعية في لواء الرمثا بمحافظة إربد"، ما تسبب بـ"إصابة 14 شخصاً بجراح ورضوض مختلفة".


وأكدت المديرية أن طواقم الإطفاء أخمدت الحريق، "ومنعت امتداده إلى باقي أرجاء المصنع الذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية" تناهز 3500 متر مربع، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد الملابسات.

 
