إصابة 14 شخصًا بحريق في مصنع كيميائي شمال الأردن

أعلنت ، أن 14 شخصاً جُرحوا إثر حريق اندلع في مصنع للكيميائيات بمحافظة إربد .وقالت في بيان إن "الحريق شبَّ في خزان يحتوي على المبيدات الحشرية داخل أحد مصانع الكيميائيات في مدينة الحسن الصناعية في بمحافظة إربد"، ما تسبب بـ"إصابة 14 شخصاً بجراح ورضوض مختلفة".وأكدت المديرية أن طواقم الإطفاء أخمدت الحريق، "ومنعت امتداده إلى باقي أرجاء المصنع الذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية" تناهز 3500 ، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد الملابسات.