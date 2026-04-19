صاروخ وضع قمراً اصطناعياً في مسار خاطئ

أعلنت شركة "بلو أوريجين" التي يملكها الملياردير الأميركي جيف بيزوس أن صاروخها الثقيل "نيو " وضع قمراً اصطناعياً في مدار غير صحيح خلال مهمته الثالثة، فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد الفحص.



وقالت الشركة في بيان: "نقيّم الوضع حالياً وسنقدم معلومات أكثر تفصيلاً فور توفرها".



وانطلق الصاروخ وفق المخطط من محطة "كيب كانافيرال" بولاية ، محققاً إنجازاً تمثل في أول إعادة استخدام لمعزز طيران سابق، حيث هبط المعزز بسلام على منصة في المحيط عقب انفصاله.



إلا أن شركة "إيه إس تي سبيس موبايل" المصنعة للقمر "بلو 7" أكدت أن القمر استقر في مدار أخفض من المقرر.



وكان "نيو غلين" قد بلغ الفضاء للمرة الأولى في كانون الثاني 2025، ثم حمل في مهمته الثانية بعد نحو عشرة أشهر مركبتين لصالح " ".



وتسعى "بلو أوريجين" عبر هذا النظام إلى منازلة شركة " " المملوكة لإيلون والتي تبسط سيطرتها حالياً على قطاع الإطلاق التجاري. (سكاي نيوز)



