مدينة خفية تحت القبور.. اكتشاف 5.5 مليون نحلة في مقبرة بنيويورك

كشف علماء الحشرات في جامعة "كورنيل" عن ظاهرة بيئية مذهلة تكمن أسفل تربة مقبرة "إيست لون" في مدينة بولاية ، حيث تم العثور على واحد من أكبر تجمعات النحل الأرضي في العالم، يضم ما يقدر بـ 5.5 مليون نحلة تعيش في أنفاق سرية تحت الأرض.



بدأ الاكتشاف حين لاحظت فنية في مختبر علم الحشرات نشاطاً غزيراً للنحل ينبعث من الأرض بالقرب من المقبرة. وبالبحث المعمق، تبين أن هذا التجمع ينتمي لفصيلة "نحل المناجم العادي"، وهو نوع يفضل العيش المنفرد في جحور أرضية بدلاً من الخلايا الجماعية التقليدية.

وتشير التقديرات إلى أن كل من تربة المقبرة يضم نحو 853 نحلة، مما يجعله الأكبر من نوعه المسجل في الأدبيات العلمية.



ويرى العلماء أن الهدوء، وغياب المبيدات الحشرية، وعدم اضطراب التربة في المقبرة جعلها ملاذاً آمناً لهذه الحشرات منذ نحو 90 عاماً.

ولا يقتصر هذا الاكتشاف على الجانب العلمي، بل يمتد لأهمية اقتصادية كبرى؛ فهذا النحل يعد "محركاً خفياً" لتلقيح محاصيل التفاح والتوت الأزرق في نيويورك.



حذر الباحثون من أن مثل هذه التجمعات الضخمة، رغم أهميتها كـ "محرك اقتصادي" طبيعي، مهددة بسبب التوسع العمراني وتغيير استخدامات الأراضي.

وأكدت الدراسة على ضرورة حماية هذه المواقع، معتبرة المقابر "محميات للتنوع البيولوجي" حيث يحمي الموتى الأحياء من خلال توفير بيئة طبيعية مستقرة.