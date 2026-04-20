تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
مدينة خفية تحت القبور.. اكتشاف 5.5 مليون نحلة في مقبرة بنيويورك
Lebanon 24
20-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء الحشرات في جامعة "كورنيل" عن ظاهرة بيئية مذهلة تكمن أسفل تربة مقبرة "إيست لون" في مدينة
إيثاكا
بولاية
نيويورك
، حيث تم العثور على واحد من أكبر تجمعات النحل الأرضي في العالم، يضم ما يقدر بـ 5.5 مليون نحلة تعيش في أنفاق سرية تحت الأرض.
بدأ الاكتشاف حين لاحظت فنية في مختبر علم الحشرات نشاطاً غزيراً للنحل ينبعث من الأرض بالقرب من المقبرة. وبالبحث المعمق، تبين أن هذا التجمع ينتمي لفصيلة "نحل المناجم العادي"، وهو نوع يفضل العيش المنفرد في جحور أرضية بدلاً من الخلايا الجماعية التقليدية.
وتشير التقديرات إلى أن كل
متر مربع
من تربة المقبرة يضم نحو 853 نحلة، مما يجعله الأكبر من نوعه المسجل في الأدبيات العلمية.
ويرى العلماء أن الهدوء، وغياب المبيدات الحشرية، وعدم اضطراب التربة في المقبرة جعلها ملاذاً آمناً لهذه الحشرات منذ نحو 90 عاماً.
ولا يقتصر هذا الاكتشاف على الجانب العلمي، بل يمتد لأهمية اقتصادية كبرى؛ فهذا النحل يعد "محركاً خفياً" لتلقيح محاصيل التفاح والتوت الأزرق في نيويورك.
حذر الباحثون من أن مثل هذه التجمعات الضخمة، رغم أهميتها كـ "محرك اقتصادي" طبيعي، مهددة بسبب التوسع العمراني وتغيير استخدامات الأراضي.
وأكدت الدراسة على ضرورة حماية هذه المواقع، معتبرة المقابر "محميات للتنوع البيولوجي" حيث يحمي الموتى الأحياء من خلال توفير بيئة طبيعية مستقرة.
Advertisement
متفرقات
منوعات
ولاية نيويورك
متر مربع
نيويورك
العمران
توت ⚔️
إيثاكا
العلم
جامع
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24