لحظات رعب في سيرك روسي...نمر يقتحم الجمهور

فرّ نمر من داخل سيرك في مدينة روستوف جنوبي ، بعدما انهار حاجز فاصل بينه وبين الجمهور بشكل مفاجئ، ما تسبب بحالة من الذعر داخل القاعة.

وبدأ المشهد، الذي انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، بعرض 3 نمور تقف على كراسٍ، بينما تتجول المروضة ومساعدها على خشبة المسرح، وتفصلهم عن الجمهور شبكة دائرية.

لكن بعد ما يبدو أنه عطل ميكانيكي تنزل الشبكة فجأة، ويستغل النمر الفرصة للقفز إلى أماكن المتفرجين.

A tiger jumped over the cage into the crowd on Saturday in Rostov On Don, Russia 🐅



The announcer then said "please remain calm of you'll make it worse."



No injuries were reported.



April 20, 2026

وبحسب المشاهد المتداولة، سادت حالة من الارتباك بين الحضور، إذ غادر بعضهم أماكنهم بسرعة، فيما بقي آخرون يراقبون النمر ويلتقطون صوراً له وهو يتجول بين الصفوف قبل أن يغادر لاحقاً نحو الخارج.

وأكدت تقارير محلية أن النمر أُعيد إلى الحظيرة بعد وقت قصير من الحادثة، حيث تمكّن المدرب من إعادته باستخدام طوق خاص.

السيرك إن الحيوان أعيد بسلام إلى مكانه، مشيراً إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات، رغم إقراره بوجود خطر محتمل خلال الحادث.