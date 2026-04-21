مدينة تُخبّئ سرّ الشوكولا المميّز

تُعدّ الشوكولاتة من أكثر الحلويات انتشاراً في العالم، إلا أن عدداً محدوداً من المدن اشتهر عالمياً بتقاليده العريقة في صناعتها وجودتها العالية.

وتشتهر هذه المدن بصانعي الشوكولاتة المهرة وإنتاجها للشوكولاتة عالية الجودة. ومن بينها، تُعرف مدينة واحدة على نطاق واسع بـ"عاصمة الشوكولاتة في العالم" نظراً لتاريخها العريق وسمعتها العالمية.

ووفقاً لما نشره موقع Jagranjosh، تُعرف ، عاصمة ، بعاصمة الشوكولاتة في العالم.

وتشتهر المدينة بإنتاج شوكولاتة فاخرة باستخدام وصفات وتقنيات تقليدية. تُنتج بلجيكا كميات كبيرة من الشوكولاتة سنوياً، وتلعب بروكسل دوراً رئيسياً في هذه الصناعة.

وتشمل الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للشوكولاتة وألمانيا والولايات المتحدة. وتتمتع هذه الدول بصناعات شوكولاتة قوية مدعومة بتقنيات تصنيع متطورة.

ويلبي إنتاجها الطلب المحلي والصادرات الدولية. اشتهرت بروكسل بالشوكولاتة بفضل تاريخها العريق في صناعتها. ابتكر صانعو الشوكولاتة البلجيكيون أنواعاً مبتكرة لاقت رواجاً عالمياً.

وساهمت حبوب الكاكاو عالية الجودة والحرفية الماهرة في الحفاظ على سمعة المدينة. وأصبحت صناعة الشوكولاتة جزءاً هاماً من ثقافة بروكسل وقطاع السياحة فيها.

وتضم بروكسل وحدها مئات متاجر الشوكولاتة التي تقدم شوكولاتة مصنوعة يدوياً. يتبع العديد من هذه المتاجر وصفات تقليدية متوارثة عبر الأجيال.

ويزور السياح هذه المتاجر غالباً لتذوق الشوكولاتة البلجيكية الأصيلة.

وإبتُكرت حلوى البرالين المحشوة في بروكسل. وساهم هذا الابتكار في شهرة الشوكولاتة البلجيكية عالمياً. ولا تزال البرالين حتى اليوم من أشهر أنواع الشوكولاتة. وتُعد متاحف الشوكولاتة وجولات التذوق المصحوبة بمرشدين من أبرز معالم الجذب السياحي في المدينة.