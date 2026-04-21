آخر الإكتشافات... هل وصل "الفايكنغ" إلى أميركا قبل كولومبوس؟

درس العلماء الأخشاب التي شُيّدت منها مستوطنة "لانس أو ميدوز"، وتبيّن أن عمرها يعود إلى نحو 1000 عام.



وساعد هذا الاكتشاف في توضيح المدة التي سبق فيها كريستوفر في الوصول إلى القارة الأميركية.



وتُعد مستوطنة "لانس أو ميدوز" أول موقع معروف أسسه الفايكنغ في أميركا الشمالية، وتقع في منطقة نيوفاوندلاند الحالية في .

ولتحديد توقيت وصول البحارة الإسكندنافيين، استخدم الباحثون طريقة جديدة لتأريخ الأخشاب التي بُنيت منها المساكن.



وتعتمد هذه الطريقة على أن العواصف الشمسية تترك بصمة واضحة في مستويات الكربون المشع داخل حلقات نمو الأشجار السنوية، وقد سُجلت عاصفة شمسية قوية في عام 992.



وبعد تحليل جذوع أشجار من ثلاثة مصادر مختلفة، تبيّن وجود 29 حلقة سنوية بعد الإشارة المرتبطة بالعاصفة الشمسية، ما يشير إلى أن الأشجار قُطعت في عام 1021.



ووفقا لذلك، يُرجّح أن الفايكنغ وصلوا إلى أميركا الشمالية قبل كولومبوس بنحو 471 عاما، إذ يعود وصول كولومبوس إلى إلى عام 1492. (روسيا اليوم)