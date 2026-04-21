تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
منوعات
آخر الإكتشافات... هل وصل "الفايكنغ" إلى أميركا قبل كولومبوس؟
Lebanon 24
21-04-2026
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
درس العلماء الأخشاب التي شُيّدت منها مستوطنة "لانس أو ميدوز"، وتبيّن أن عمرها يعود إلى نحو 1000 عام.
وساعد هذا الاكتشاف في توضيح المدة التي سبق فيها
الفايكنغ
كريستوفر
كولومبوس
في الوصول إلى القارة الأميركية.
وتُعد مستوطنة "لانس أو ميدوز" أول موقع معروف أسسه الفايكنغ في أميركا الشمالية، وتقع في منطقة نيوفاوندلاند الحالية في
كندا
.
ولتحديد توقيت وصول البحارة الإسكندنافيين، استخدم الباحثون طريقة جديدة لتأريخ الأخشاب التي بُنيت منها المساكن.
وتعتمد هذه الطريقة على أن العواصف الشمسية تترك بصمة واضحة في مستويات الكربون المشع داخل حلقات نمو الأشجار السنوية، وقد سُجلت عاصفة شمسية قوية في عام 992.
وبعد تحليل جذوع أشجار من ثلاثة مصادر مختلفة، تبيّن وجود 29 حلقة سنوية بعد الإشارة المرتبطة بالعاصفة الشمسية، ما يشير إلى أن الأشجار قُطعت في عام 1021.
ووفقا لذلك، يُرجّح أن الفايكنغ وصلوا إلى أميركا الشمالية قبل كولومبوس بنحو 471 عاما، إذ يعود وصول كولومبوس إلى
العالم الجديد
إلى عام 1492. (روسيا اليوم)
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
في دولة عربيّة... إنتشار مفاجئ للذباب!
في دولة عربيّة... إنتشار مفاجئ للذباب!
مدينة تُخبّئ سرّ الشوكولا المميّز
مدينة تُخبّئ سرّ الشوكولا المميّز
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24