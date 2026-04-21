جامعة طنطا تحسم جدل "حفل كوكو مصر"

أوضحت في مصر موقفها من الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول لحفل تخرج طلاب، شارك فيه أحد صناع المحتوى المعروفين بلقب «كوكو مصر»، وتضمن مشاهد اعتبرها البعض غير لائقة.

التجارة بالجامعة، ياسر الجرف، إن ما تم تداوله لا يمت بصلة للكلية أو طلابها بشكل رسمي، موضحاً أن الفيديو لم يُصوَّر داخل الجامعي.

وأكد أن الكلية غير مسؤولة عن أي حفلات تُقام خارج أسوار الجامعة دون موافقتها، مشيراً إلى أن حفل التخرج الرسمي لطلاب الكلية سيُقام في 12 المقبل وفق التنظيم المعتمد.

، أفاد أحد المشاركين في الحدث أن الحفل أُقيم داخل قاعة خاصة خارج الجامعة، ما يدعم رواية بشأن عدم علاقتها بالتنظيم.