جامعة طنطا تحسم جدل "حفل كوكو مصر"

أوضحت جامعة طنطا في مصر موقفها من الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول لحفل تخرج طلاب، شارك فيه أحد صناع المحتوى المعروفين بلقب «كوكو مصر»، وتضمن مشاهد اعتبرها البعض غير لائقة.
وقال عميد كلية التجارة بالجامعة، ياسر الجرف، إن ما تم تداوله لا يمت بصلة للكلية أو طلابها بشكل رسمي، موضحاً أن الفيديو لم يُصوَّر داخل الحرم الجامعي.
وأكد أن الكلية غير مسؤولة عن أي حفلات تُقام خارج أسوار الجامعة دون موافقتها، مشيراً إلى أن حفل التخرج الرسمي لطلاب الكلية سيُقام في 12 مايو المقبل وفق التنظيم المعتمد.
من جهته، أفاد أحد المشاركين في الحدث أن الحفل أُقيم داخل قاعة خاصة خارج الجامعة، ما يدعم رواية إدارة الجامعة بشأن عدم علاقتها بالتنظيم.