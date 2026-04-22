فضيحة في تركيا.. زوجة ممثل شهير تكتشف خيانته لها مع إحدى الممثلات وتحذف صوره من حساباتها

حذفت لارا باشالي زوجة الممثل الشهير باشالي صور زفافهما وظهرت دون خاتم، وسط تقارير عن خلافات بينهما.

وبدأت الشائعات بعدما أقدمت لارا باشالي على حذف صور حفل زفافها من حساباتها، بينما أبقت على بعض الصور المشتركة مع زوجها، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما. وزادت التكهنات مع ظهورها في منشورات لاحقة من دون خاتم الزواج، إلى جانب غياب أي احتفال علني بذكرى زواجهما في 16 نيسان الجاري.



وكانت وسائل إعلام تركية أوردت تقارير تفيد بأن يعيشان في منزلين منفصلين ، مع حديث عن تباعد تدريجي بينهما. كما ظهرت لارا في رحلة خارجية برفقة صديقاتها، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا إضافيًا على توتر العلاقة.



وتصاعد الجدل بعد أنباء تحدثت عن اكتشاف رسائل ذات طابع عاطفي بين صلاح الدين باشالي وزميلته الممثلة سانجاك توتان، التي تشاركه بطولة مسلسل "الحسد".