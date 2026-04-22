Advertisement

حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي

22-04-2026 | 12:43
حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي
شهدت جامعة بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، حادثة مأساوية انتهت بمصرع فتاة سقطت من ارتفاع شاهق جداً من برج الجامعة، في ظروف غامضة لم تتضح ملابساتها بعد.

ووقعت الحادثة داخل الحرم الجامعي في منطقة الجادرية، حيث سقطت الفتاة من أعلى مبنى البرج في الجامعة، ولقيت مصرعها على الفور إثر شدة الارتطام نتيجة السقوط القوي من مكان مرتفع جداً. 

وطوّقت قوة أمنية موقع الحادثة على الفور، ووصلت فرق الإسعاف والأدلة الجنائية إلى الجامعة لرفع الجثة ومعاينة الموقع، للتحقيق في الحادثة ومعرفة وتحديد أسباب السقوط، إن كان عرضياً أم جنائياً أم حادثة انتحار.

وتداولت وسائل إعلام عراقية الحادثة وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد ومعرفة هوية الفتاة، إن كانت طالبة تدرس في الجامعة أم موظفة فيها، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.


ولم يصدر أي بيان رسمي حول الحادثة حتى إعداد هذا التقرير، فيما نقلت صحيفة "964 العراقية" عن مصدر من داخل الجامعة قوله: "الفتاة المتوفاة طالبة وكانت تتواجد في الطابق السابع عشر في المبنى".

وأشار المصدر إلى "أن الحادثة وقعت أثناء محاولة الفتاة التقاط الصور من أعلى البرج؛ بسبب شدة الرياح".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو من حرم الجامعة، حيث ظهرت فرق الإسعاف والأمن مطوقةً المكان لمنع اقتراب الطلبة والطالبات الذين كانوا يتجمعون في مكان قريب.
Advertisement
