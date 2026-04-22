منوعات
دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء
22-04-2026
15:23
كشف تقرير علمي حديث عن حقائق صادمة تتعلق بسلوك الزواحف، محطماً الاعتقاد السائد بأن المياه توفر حماية من لدغات الثعابين، حيث أكدت الدراسة أن جميع أنواع الثعابين بلا استثناء تمتلك قدرة طبيعية على السباحة وشن هجمات دفاعية فعالة حتى أثناء انغمارها بالكامل تحت سطح الماء.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع a-z-animals، أن البيئات المائية في
أمريكا
الشمالية تشهد صراعاً خفياً بين الأنواع، حيث يلجأ "ثعبان الماء الشائع" غير السام إلى استراتيجية تطورية ذكية تُعرف باسم "المحاكاة"، متخذاً مظهراً شديد الشبه بثعبان "الموكسين" المائي الفتاك، وذلك بهدف ترهيب الأعداء.
وأشار الخبراء إلى أن هذا التشابه البصري يجعل من الصعب على السباحين العاديين التمييز بين النوعين، مما يستوجب الحذر التام عند رصد أي حركة انسيابية في البحيرات أو الأنهار.
الأفاعي لا تغرق
وعلى الصعيد التشريحي، فسر التقرير قدرة الثعابين على فتح أفواهها تحت الماء دون التعرض للغرق؛ إذ تفتقر هذه الزواحف إلى الحجاب الحاجز وتعتمد في تنفسها على عضلات ما بين الضلوع، كما تمتلك رئة واحدة وظيفية تتيح لها كتم الأنفاس لفترات كافية لتنفيذ لدغات دفاعية أو اصطياد الفرائس دون الحاجة لتبادل الغازات بشكل فوري.
وفي الختام، وجه الخبراء نصيحة للمتنزهين والسباحين بضرورة إخلاء الموقع فوراً وبشكل هادئ عند رؤية أي ثعبان، سواء كان من الأنواع البرية التي تجيد السباحة كالثعبان "المجلجل" و"النحاسي"، أو الأنواع المائية، مؤكدين أن الوقاية هي السبيل الوحيد لتجنب مواجهات قد تكون عواقبها وخيمة.
مواضيع ذات صلة
ماكرون: إطار سياسي وأمني جديد هو وحده القادر على ضمان السلام والأمن للجميع
Lebanon 24
ماكرون: إطار سياسي وأمني جديد هو وحده القادر على ضمان السلام والأمن للجميع
23/04/2026 02:42:57
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهم موقع بإيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء ونواصل ضرب مقدراتها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهم موقع بإيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء ونواصل ضرب مقدراتها
23/04/2026 02:42:57
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهم موقع بإيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء ونواصل ضرب مقدراتها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهم موقع بإيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء ونواصل ضرب مقدراتها
23/04/2026 02:42:57
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُهدّد: قد نُطلق صاروخاً من تحت الماء قريباً
Lebanon 24
إيران تُهدّد: قد نُطلق صاروخاً من تحت الماء قريباً
23/04/2026 02:42:57
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي
Lebanon 24
حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي
12:43 | 2026-04-22
22/04/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في زيمبابوي... تمساحٌ ضخم اقتحم فندقاً وتوجّه نحو المطعم! (فيديو)
Lebanon 24
في زيمبابوي... تمساحٌ ضخم اقتحم فندقاً وتوجّه نحو المطعم! (فيديو)
10:23 | 2026-04-22
22/04/2026 10:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يهزّ دولة عربيّة... هكذا حاولوا إغتيال أحد الناشطين!
Lebanon 24
فيديو يهزّ دولة عربيّة... هكذا حاولوا إغتيال أحد الناشطين!
09:06 | 2026-04-22
22/04/2026 09:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سياسيّ يُثير الجدل بسبب شاربه
Lebanon 24
بالصورة... سياسيّ يُثير الجدل بسبب شاربه
05:52 | 2026-04-22
22/04/2026 05:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طوله يتجاوز الـ 12 متراً.. تلسكوب فضائي قد يجيب عن أكبر ألغاز الكون الفيزيائية
Lebanon 24
طوله يتجاوز الـ 12 متراً.. تلسكوب فضائي قد يجيب عن أكبر ألغاز الكون الفيزيائية
04:26 | 2026-04-22
22/04/2026 04:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
22/04/2026 01:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في منوعات
12:43 | 2026-04-22
حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي
10:23 | 2026-04-22
في زيمبابوي... تمساحٌ ضخم اقتحم فندقاً وتوجّه نحو المطعم! (فيديو)
09:06 | 2026-04-22
فيديو يهزّ دولة عربيّة... هكذا حاولوا إغتيال أحد الناشطين!
05:52 | 2026-04-22
بالصورة... سياسيّ يُثير الجدل بسبب شاربه
04:26 | 2026-04-22
طوله يتجاوز الـ 12 متراً.. تلسكوب فضائي قد يجيب عن أكبر ألغاز الكون الفيزيائية
02:52 | 2026-04-22
أدنى نسبة منذ 1935.. تراجع تاريخي في نسبة الأطفال بتركيا!
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
23/04/2026 02:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
