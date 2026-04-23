|
منوعات
حادثة تثير القلق... هجوم دب ينهي حياة امرأة في بولندا
Lebanon 24
23-04-2026
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت امرأة بولندية تبلغ 58 عاماً إثر تعرّضها لهجوم دب في منطقة جبلية جنوب شرقي
بولندا
، في حادثة أثارت صدمة وقلقاً بين السكان، وفق ما أفادت "فرانس برس".
ووقعت الحادثة في قرية بلونا ضمن منطقة بيشتشادي الجبلية، بعدما أبلغ نجل الضحية فرق الطوارئ بتعرّض والدته لهجوم مفاجئ أثناء وجودها في المكان.
وسارعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى الموقع، غير أن وعورة التضاريس الجبلية وغياب تحديد دقيق لمكان الحادث أدّيا إلى تأخير وصولها.
وعند وصول المسعفين، تبيّن أن الإصابات التي لحقت بالمرأة كانت بالغة الخطورة، ما حال دون إسعافها، ليُعلن عن وفاتها في موقع الحادث.
وبحسب بيانات رسمية، يُقدّر عدد
الدببة البنية
في بولندا بنحو 100 دب، تتركز غالبيتها في منطقة بيشتشادي التي تُعد موطناً طبيعياً لها.
ورغم ذلك، تبقى الهجمات القاتلة نادرة جداً، إذ تعود آخر حادثة مماثلة إلى أكثر من عشر سنوات.
