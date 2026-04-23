فيديو هروب جماعي يهز مصر.. والأمن يواصل تحقيقاته

تواصل المختصة في مصر تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر هروب عدد من نزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بمحافظة ، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول توقيت الواقعة وحقيقتها.

وتقوم الجهات المعنية حاليًا بفحص الفيديو للتأكد مما إذا كان حديثًا أم يعود إلى واقعة سابقة، إلى جانب التحقق من موقع المصحة وهوية القائمين عليها، في إطار تحريات موسعة تهدف إلى تحديد ظروف الحادث.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على تحليل محتوى المقطع فنيًا لرصد تفاصيله الدقيقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت حدوث الواقعة مؤخرًا أو أي مخالفات تتعلق بعمل المنشأة.

وفي سياق متصل، قال مصور الفيديو، وهو موظف بأحد البنوك يُدعى البطاوي، إنه وثّق المشهد عند نحو الساعة السادسة صباحًا أثناء مروره بالطريق الأبيض قرب منطقة أبو رواش، حيث لاحظ تجمعًا لنحو 40 إلى 50 شابًا يهرعون في حالة ارتباك.

وأضاف أنه قام بتصويرهم خشية تعرض المارة لأي أذى، مشيرًا إلى أن بعضهم ذكر لاحقًا أنهم فرّوا من مصحة لعلاج الإدمان بسبب ما وصفوه بسوء المعاملة، وفقًا لتصريحاته لوسائل إعلام محلية.