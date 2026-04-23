في كندا...ترند الموت على الحافلات

حذّرت السلطات الكندية من انتشار تحدٍّ خطير بين المراهقين، يتمثل في تسلق الحافلات أثناء سيرها، في سلوك يتم تصويره ونشره على بهدف جذب المشاهدات.

وأفادت تقارير من مدينة هاليفاكس بوقوع حوادث لمراهقين صعدوا إلى الجزء الخارجي من الحافلات، وأحياناً عبر مخارج الطوارئ للوصول إلى سطحها أثناء الحركة، ما أثار قلقاً واسعاً لدى مسؤولي النقل.

وأكدت الجهات المعنية أن المخاطر لا تقتصر على من يقوم بالفعل، بل تمتد لتشمل الركاب داخل الحافلة والسائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، مشيرة إلى أن “لحظات الشهرة على الإنترنت لا تستحق المخاطرة بالحياة”.

وقال مسؤولون في إن عدة حوادث تم تسجيلها بالفعل، محذرين من أن انتشار هذه السلوكيات يتسارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، شددت السلطات على أن المشاركين في هذه التصرفات قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى تهم بموجب قوانين المرور.

كما عبّر عدد من الطلاب أنفسهم عن رفضهم لهذا “الترند”، معتبرين أنه يعرض حياة المراهقين والآخرين للخطر، ويترك آثاراً سلبية طويلة الأمد بسبب المحتوى المنشور على الإنترنت، بما في ذلك ما يعرف بـ”البصمة الرقمية” التي قد تؤثر على مستقبلهم المهني والدراسي.