عملية طارئة تنقذ عريساً

تمكن زوجان من ولاية نيو هامبشاير من إقامة حفل زفافهما في رغم وعكة صحية كادت تنهي حياة العريس قبل أيام من الموعد.



وعانى توم ماهان (31 عاماً)، وهو سائق شاحنة، من ألم متواصل في ساقه منذ تشرين الثاني 2025. ورغم مراجعاته المتكررة، كان الأطباء يؤكدون له أن الأعراض طبيعية وتحتاج للعلاج الطبيعي فقط. وقال ماهان لصحيفة "إيغل تريبيون": "كنت أعلم أن هناك خطباً ما. لم أستطع النوم ولا المشي".



وبعد إصراره على رأي طبي آخر، أحيل إلى أخصائي طلب تصويراً أكشف عن وجود جلطة دموية كبيرة في ساقه. ونُقل إلى مركز باركلاند الطبي في ديري في التاسع عشر من شباط، أي قبل خمسة أيام فقط من زفافه.



وأوضح الدكتور ديفين كيف أن الفحص أظهر "جلطة دموية كبيرة بوضوح"، ليجري الفريق الطبي عملية استئصال استغرقت ساعة واحدة بينما كان المريض مستيقظاً. وقال ماهان: "قبل أن يخرجوني شعرت بتحسن. لقد زال الضغط".



المشرف على العملية: "التوقيت كان عاملاً حاسماً. لحسن حظه أدرك توم أن هناك خطباً ما وسارع لطلب الرعاية".



أما جين، عروسه، فأكدت أنها كانت تظن أنهما سيضطران لتأجيل الحفل، لكن الأطباء سمحوا له بالسفر. وعلّق ماهان: "لو صعدت إلى الطائرة دون أن أعرف، فمن يدري ما كان سيحدث".



وختم الزوجان برسالة: "أنت أدرى بجسمك. لا تتردد في طلب رأي طبي ثانٍ". (people)



