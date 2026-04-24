حادث مأساوي.. وفاة سيدة بعد سقوطها من شقتها

شهدت منطقة التابعة لحي غرب الإسكندرية اليوم الجمعة مصرع سيده مسنه اثر سقوطها من الطابق الخامس بالعقار محل سكنها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



البداية عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد ورود بلاغ أهالي بسقوط سيدة بشارع الاسناوي نطاق دائرة القسم .



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارة الإسعاف الي محل البلاغ ،وتبين سقوط سيدة مسنة من شرفة منزلها بالطابق الخامس، وكشفت المعاينة الأولية ان السيدة تعاني من وتعرضت لغيبوبة أديت الي سقوطها، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على جهات. (اليوم السابع)

