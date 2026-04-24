"الثعابين في المنام".. ما الرسائل التي يخبئها عقلك الباطن؟

يُعدّ ظهور الثعابين في الأحلام من أكثر الرموز شيوعًا، وغالبًا ما يثير القلق لدى من يراه، غير أن خبراء علم النفس يؤكدون أنه لا يرتبط عادةً بخطر حقيقي، بل يعكس رسائل رمزية صادرة عن العقل الباطن.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الدماغ مهيّأ فطريًا للانتباه إلى الثعابين، ما يجعل ظهورها في الحلم وسيلة رمزية للتعبير عن ضغوط أو أفكار مكبوتة.



ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، قد يدل هذا الرمز على تجاهل أمر مهم في الواقع، أو التعرض لضغوط نفسية، أو وجود علاقات سلبية ومتوترة في حياة الشخص.

ويختلف التفسير بحسب تفاصيل الحلم؛ فالتعرض للدغة أو هجوم قد يشير إلى خيانة أو نقد جارح لم يُعالج، بينما يعكس الشعور بالمطاردة أو الاختناق ضغوطًا ومسؤوليات ثقيلة. أما تبدّل جلد الثعبان فقد يرمز إلى مرحلة تغيير أو تجدد إيجابي.

كما تلعب الألوان دورًا في التفسير؛ إذ يرتبط اللون الداكن بالمخاوف الداخلية، فيما قد يشير الأخضر إلى أو النمو الشخصي. أما رؤية أكثر من ثعبان فقد تعكس تعدد مصادر التوتر أو بيئة غير مريحة.

ويؤكد المختصون أن المشاعر أثناء الحلم تبقى المفتاح الأساسي للفهم؛ فالشعور بالخوف قد يكون إنذارًا نفسيًا، بينما الهدوء أو الفضول قد يدل على استعداد للتغيير.

وفي النهاية، يُنظر إلى الثعابين كدعوة للتأمل ومراجعة الذات، أكثر من كونها مجرد كوابيس عابرة.