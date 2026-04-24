"الثعابين في المنام".. ما الرسائل التي يخبئها عقلك الباطن؟

24-04-2026 | 10:04
يُعدّ ظهور الثعابين في الأحلام من أكثر الرموز شيوعًا، وغالبًا ما يثير القلق لدى من يراه، غير أن خبراء علم النفس يؤكدون أنه لا يرتبط عادةً بخطر حقيقي، بل يعكس رسائل رمزية صادرة عن العقل الباطن.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الدماغ البشري مهيّأ فطريًا للانتباه إلى الثعابين، ما يجعل ظهورها في الحلم وسيلة رمزية للتعبير عن ضغوط أو أفكار مكبوتة.

ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، قد يدل هذا الرمز على تجاهل أمر مهم في الواقع، أو التعرض لضغوط نفسية، أو وجود علاقات سلبية ومتوترة في حياة الشخص.

ويختلف التفسير بحسب تفاصيل الحلم؛ فالتعرض للدغة أو هجوم قد يشير إلى خيانة أو نقد جارح لم يُعالج، بينما يعكس الشعور بالمطاردة أو الاختناق ضغوطًا ومسؤوليات ثقيلة. أما تبدّل جلد الثعبان فقد يرمز إلى مرحلة تغيير أو تجدد إيجابي.

كما تلعب الألوان دورًا في التفسير؛ إذ يرتبط اللون الداكن بالمخاوف الداخلية، فيما قد يشير الأخضر إلى الغيرة أو النمو الشخصي. أما رؤية أكثر من ثعبان فقد تعكس تعدد مصادر التوتر أو بيئة غير مريحة.

ويؤكد المختصون أن المشاعر أثناء الحلم تبقى المفتاح الأساسي للفهم؛ فالشعور بالخوف قد يكون إنذارًا نفسيًا، بينما الهدوء أو الفضول قد يدل على استعداد للتغيير.

وفي النهاية، يُنظر إلى أحلام الثعابين كدعوة للتأمل ومراجعة الذات، أكثر من كونها مجرد كوابيس عابرة.

مواضيع ذات صلة
قبلان يوجه رسالة "من صميم القلب" للرئيس عون: استمع لعقل نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
العلم ينسف أساطير "أمومة" الثعابين: البقاء للأقوى جينياً لا للأكثر حناناً
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قرقاش: خطاب إيران "تعبوي ساذج" وبعيد عن العقل
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
