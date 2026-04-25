أسرار رحيل توت عنخ آمون

كشفت دراسة حديثة عن معطيات جديدة تتعلق بالأيام الأخيرة في حياة الفرعون ، وربطت بين تصميم مقبرته وانتقال العرش إلى خليفته.

وأوضح الباحث المتخصص في الأثري أحمد عوض أن المقبرة شُيّدت وفق توجيه فلكي دقيق يعكس مفهوماً عقائدياً مرتبطاً بحركة ، ويمنح شرعية دينية لانتقال الحكم.

وبيّن أن الدراسة، التي نوقشت في مؤتمر علمي بجامعة ، توصلت إلى أن ظاهرة فلكية تُعرف بـ“اتحاد الثورين” — وتتمثل في اصطفاف شروق القمر مع غروب الشمس — تكررت في توقيت تزامن مع نهاية حكم توت عنخ عام 1322 .

وأشار إلى أن هذا التوافق الفلكي استُخدم لترسيخ فكرة انتقال العرش بشكل “إلهي” إلى الملك آي، الذي خلف توت عنخ آمون.

كما أظهرت الدراسة أن هذه الظاهرة لم تكن مصادفة، بل انعكست أيضاً في محاور معابد مصرية كبرى مثل معبد الكرنك ومعبد إدفو، ضمن تصور ديني يربط بين السماء والسلطة.

وخلصت الدراسة إلى أن الحالة الصحية للملك الشاب قد تكون ساهمت في نهاية حكمه، في ظل مؤشرات على استغلال الفلكية لإضفاء شرعية على انتقال السلطة.