قضية نصب كبرى تهز مصر.. أكثر من 120 طبيبًا ضحية احتيال بمئات الملايين

شهد الوسط الطبي المصري صدمة كبيرة، عقب قضية استيلاء رجل أعمال -بات يُعرف بـ "مستريح المكملات الغذائية"- على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 800 مليون جنيه من عشرات الأطباء، قبل أن يختفي عن الأنظار تاركًا وراءه عشرات البلاغات الرسمية.



وكشفت التحقيقات الأولية، وبلاغات المتضررين، أن المتهم نجح، على مدار 4 سنوات، في بناء شبكة من الثقة مع الضحايا، مستغلاً عمله في قطاع الأدوية، والمستلزمات الطبية.



وبحسب إفادات الضحايا، فقد أوهمهم المتهم بقدرته على تشغيل أموالهم في تجارة المكملات الغذائية، والأجهزة الطبية، مقابل أرباح شهرية مغرية تفوق العوائد المصرفية التقليدية.



وانتظم المتهم في البداية في صرف الأرباح لترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الضحايا، إلا أنه توقف فجأة، منذ عدة أشهر، عن السداد، لتبدأ مرحلة المماطلة والوعود الزائفة التي انتهت بإغلاق هواتفه، واختفائه تمامًا.



كما أشار أحد المتضررين إلى أن عدد الضحايا لم يتوقف عند 30 طبيبًا كما أُشيع في البداية، بل امتد ليشمل أكثر من 120 طبيبًا، بينهم أسماء لامعة ومشهورة في الوسط الطبي.



وأضاف أن متوسط ما دفعه الطبيب الواحد يصل لنحو 8 ملايين جنيه، وهو ما يفسّر وصول إجمالي المبالغ المستولى عليها إلى قرابة 800 مليون جنيه.



من جهتهم تجمع عشرات الأطباء لتحرير محاضر رسمية في ، حيث حملت القضية رقم 4532 لسنة 2026 جنح العمرانية.



واتهم الضحايا في بلاغاتهم رجل الأعمال بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها في مجال التجهيزات الطبية.



من جانبها، سلطت الضوء على الواقعة، حيث حذّرت الإعلامية من خطورة الانجراف خلف وعود الربح السريع دون ضمانات قانونية واضحة، مشيرة إلى أن استهداف المتهم للأطباء تحديدًا جاء نتيجة الثقة المفرطة في التخصص المهني المشترك.



ودعت ياسمين عز إلى ضرورة الاستثمار عبر القنوات الرسمية والآمنة للدولة لتجنب الوقوع في شباك المحتالين.



وتكثف بوزارة الداخلية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتتبع مسار الأموال المنهوبة، تمهيدًا لعرضه على لاستكمال التحقيقات. (ارم نيوز)



