حادثة انفجار الغواصة "تيتان" الشهيرة.. معلومات صادمة عن إعادة الرفات!

استعادت كريستين داوود، أرملة رجل الأعمال شاهزاده داوود ووالدة سليمان، ذكريات قاسية عن الفاجعة التي خطفت زوجها وابنها في انفجار الغواصة " " في حزيران 2023.



وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قالت كريستين إن العائلة لم تتسلّم الرفات إلا بعد تسعة أشهر من الحادث، موضحة أنها وصلت في صندوقين صغيرين، "مثل صناديق الأحذية".



وأشارت إلى أن ما عُثر عليه كان قليلاً جداً، وأن الأميركي أجرى فحوص على الرفات التي انتُشلت بعد الكارثة. وقالت إنها رفضت الحصول على بقايا غير محددة الهوية، مضيفة: "كل ما أعرفه هو سليمان وشاهزاده".



ولم تُمس غرفة سليمان ولا مكتب والده في منزل العائلة منذ الحادث. كما أبقت كريستين مجسماً لسفينة " " في مطبخها، بعدما أمضى ابنها، الذي كان يبلغ 19 عاماً، ساعات طويلة في تركيبه من قطع "ليغو".



وتحدثت كريستين عن طريقتها في مواجهة الفقد، قائلة إنها تعلّمت أن تمنح الحزن وقته. وأضافت: "أذهب أحياناً إلى غرفة سليمان، أجلس على سريره وأترك الحزن يمر".



وقالت إن حزنها على ابنها كان طاغياً في البداية، لكنها بدأت لاحقاً تستوعب ألم فقدان زوجها، موضحة أن العلاقة بكل منهما مختلفة، وكذلك الوجع.



وكشفت كريستين أنها تحاول إبقاء ابنتها، البالغة 20 عاماً، بعيدة عن الأضواء، حتى لا تُعرف فقط بأنها الفتاة التي خسرت والدها وشقيقها على متن "تيتان".



وتذكرت نصيحة تلقتها من إحدى العاملات في خفر السواحل الكندي، إذ قالت لها إن التفكير بما كان يمكن أن يحدث لن يفيدها، لأن ما تعرفه اليوم لم تكن تعرفه قبل الرحلة.



وكان من المفترض أن ترافق كريستين زوجها على متن الغواصة، قبل أن تترك المقعد لابنها سليمان. وقالت: "كان يريد الذهاب، وكنت سعيدة بأنه سيصنع ذكريات مع والده. لا أستطيع تغيير ذلك". (people)

