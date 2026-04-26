تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

حادثة مروّعة.. هكذا فقد "مليونير" حياته داخل غابة!

26-04-2026 | 02:51
حادثة مروّعة.. هكذا فقد مليونير حياته داخل غابة!
حادثة مروّعة.. هكذا فقد مليونير حياته داخل غابة! photos 0
تحدثت عائلة المليونير الأميركي إرني دوسيو، البالغ 75 عاماً، عن تفاصيل وفاته خلال رحلة صيد في الغابون، بعدما هاجمه قطيع من الأفيال في غابة لوبي أوكاندا المطيرة.
إرني دوسيو، 2017

وقالت زوجته السابقة ريندا بتلر دوسيو، في مقابلة مع "ديلي ميل"، إن العائلة لم تتلقَ في البداية معلومات دقيقة عن الحادث، مشيرة إلى أنهم سمعوا روايات متضاربة، بينها أن الوفاة حصلت بسبب جاموس.

وأضافت: "إنها صدمة كبيرة. لقد كان صياداً ماهراً، وما كان ينبغي أن يحدث هذا"، لافتة إلى أن شخصاً آخر قُتل معه.

وأكدت شركة "كوليكت أفريكا"، المنظمة لرحلات السفاري، وفاة دوسيو، مشيرة إلى أن المرشد المحترف الذي كان يرافقه نجا من الحادث، لكنه أصيب بجروح خطيرة.
أنثى القطيع تدافع عن القطيع في حديقة غورونغوسا الوطنية في موزمبيق

وبحسب صديق لدوسيو تحدث إلى "نيويورك بوست"، كان المليونير الراحل ومرشده يتعقبان ظبياً نادراً، قبل أن يقتربا من مجموعة تضم خمس إناث من أفيال الغابات مع صغيرها، فشعر القطيع بالتهديد وهاجم الرجلين.

وبعد انتشار خبر الوفاة، أثارت صور غرفة الصيد الخاصة بدوسيو جدلاً واسعاً، إذ ظهرت فيها رؤوس حيوانات عدة. ورد ابنه جيف دوسيو بالقول إن ما قيل عن والده "تم تحريفه"، معبراً عن انزعاجه من نشر تلك الصور.

كما دافع صديق متقاعد لدوسيو عن رحلاته، قائلاً إن عمليات الصيد التي شارك فيها كانت مرخصة وتتم ضمن إطار منظم.

وتعمل السفارة الأميركية في الغابون على المساعدة في إعادة جثمان دوسيو إلى كاليفورنيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطريقة مأسويّة... هكذا فقد علي حياته
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تُوفيت على الفور... هكذا أنهت صانعة محتوى معروفة حياتها بطريقة مروّعة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: الطيار الأميركي الثاني "على قيد الحياة داخل إيران"
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

نيويورك

الغابون

غابون

لي مي

جاموس

بيرة

عبرا

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-04-26
Lebanon24
02:43 | 2026-04-26
Lebanon24
02:11 | 2026-04-26
Lebanon24
01:56 | 2026-04-26
Lebanon24
01:12 | 2026-04-26
Lebanon24
15:31 | 2026-04-25
