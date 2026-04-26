حادثة مروّعة.. هكذا فقد "مليونير" حياته داخل غابة!

وقالت زوجته السابقة ريندا بتلر دوسيو، في مقابلة مع " ميل"، إن العائلة لم تتلقَ في البداية معلومات دقيقة عن الحادث، مشيرة إلى أنهم سمعوا روايات متضاربة، بينها أن الوفاة حصلت بسبب .وأضافت: "إنها صدمة كبيرة. لقد كان صياداً ماهراً، وما كان ينبغي أن يحدث هذا"، لافتة إلى أن شخصاً آخر قُتل معه.وأكدت شركة "كوليكت أفريكا"، المنظمة لرحلات السفاري، وفاة دوسيو، مشيرة إلى أن المرشد المحترف الذي كان يرافقه نجا من الحادث، لكنه أصيب بجروح خطيرة.وبحسب صديق لدوسيو تحدث إلى " بوست"، كان المليونير الراحل ومرشده يتعقبان ظبياً نادراً، قبل أن يقتربا من مجموعة تضم خمس إناث من أفيال الغابات مع صغيرها، فشعر القطيع بالتهديد وهاجم الرجلين.وبعد انتشار خبر الوفاة، أثارت صور غرفة الصيد الخاصة بدوسيو جدلاً واسعاً، إذ ظهرت فيها رؤوس حيوانات عدة. ورد ابنه جيف دوسيو بالقول إن ما قيل عن والده "تم تحريفه"، معبراً عن انزعاجه من نشر تلك الصور.كما دافع صديق متقاعد لدوسيو عن رحلاته، قائلاً إن عمليات الصيد التي شارك فيها كانت مرخصة وتتم ضمن إطار منظم.وتعمل السفارة الأميركية في الغابون على المساعدة في إعادة جثمان دوسيو إلى .