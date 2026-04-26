خلال نزال.. توقيف شخصية معروفة بتهم اغتصاب واعتداء جنسيّ!

أكدت شرطة العاصمة أن الشخصية المعروفة التي أوقفت للاشتباه بارتكاب جرائم جنسية بعد نزال وأرسلانبيك محمودوف في ، تبلغ 30 عاماً.



وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى أن الرجل "في الثلاثينيات من عمره"، قبل أن توضح الشرطة عمره. وتم توقيفه السبت 11 نيسان داخل منطقة كبار الشخصيات في شمال لندن، على خلفية واقعة مزعومة تعود إلى كانون الثاني الماضي.



وقالت الشرطة إن الرجل أوقف للاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب واعتداء جنسي وإجبار شخص على نشاط جنسي من دون موافقة، وذلك في عنوان بمنطقة غولدرز شمال لندن.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن المحققين كانوا على علم بحضوره الفعالية، وخططوا لتوقيفه هناك.



وأُطلق سراح الرجل بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات، فيما تتلقى الضحية، وهي امرأة، الدعم من ضباط متخصصين.



ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر قوله إن عملية التوقيف كانت "مستهدفة ومخططاً لها مسبقاً"، مضيفاً أن الرجل كان في منطقة حصرية داخل الملعب مع أصدقائه عندما أوقفته الشرطة.



وأوضح المصدر أن الموقوف بدا مصدوماً، وأن عناصر الشرطة تحدثوا معه لشرح سبب التوقيف قبل اقتياده للاستجواب، ما حال دون متابعته الحدث كاملاً. (METRO)

