تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
زواحف في وجبة داخل مطعم مصري.. ما القصة؟
Lebanon 24
27-04-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
الأجهزة الأمنية
في مصر ملابسات مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما ظهر فيه أحد المواطنين يشكو من العثور على "برص" داخل وجبة طعام جاهزة اشتراها من مطعم في محافظة
سوهاج
.
وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب المقطع، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وخلال سماع أقواله، اتهم الطالب إدارة المطعم بالإهمال وتعريض صحة المواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول عن المطعم. وبمواجهته بالفيديو وأقوال الطالب، أقر بصحة الواقعة، مؤكداً وجود الزاحف داخل الوجبة، لكنه قال إن الأمر حدث "عن طريق الخطأ" ومن دون قصد.
وأعلنت
وزارة الداخلية
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، على أن يُعرض مسؤول المطعم على
النيابة العامة
لمباشرة التحقيقات.
وتأتي الحادثة وسط تشديد الحملات الرقابية في مصر على المطاعم ومحال بيع الأغذية، بعد تكرار وقائع أثارت قلق المستهلكين بشأن سلامة الطعام. (العربية)
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24