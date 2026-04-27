زواحف في وجبة داخل مطعم مصري.. ما القصة؟

كشفت في مصر ملابسات مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما ظهر فيه أحد المواطنين يشكو من العثور على "برص" داخل وجبة طعام جاهزة اشتراها من مطعم في محافظة .



وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب المقطع، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.



وخلال سماع أقواله، اتهم الطالب إدارة المطعم بالإهمال وتعريض صحة المواطنين للخطر.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول عن المطعم. وبمواجهته بالفيديو وأقوال الطالب، أقر بصحة الواقعة، مؤكداً وجود الزاحف داخل الوجبة، لكنه قال إن الأمر حدث "عن طريق الخطأ" ومن دون قصد.



وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، على أن يُعرض مسؤول المطعم على لمباشرة التحقيقات.



وتأتي الحادثة وسط تشديد الحملات الرقابية في مصر على المطاعم ومحال بيع الأغذية، بعد تكرار وقائع أثارت قلق المستهلكين بشأن سلامة الطعام. (العربية)

Advertisement