تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بسبب تعليق ساخر... ترامب وميلانيا يطالبان بطرد مذيع وايقاف برنامجه

Lebanon 24
27-04-2026 | 23:43
A-
A+
بسبب تعليق ساخر... ترامب وميلانيا يطالبان بطرد مذيع وايقاف برنامجه
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طالب دونالد وميلانيا ترامب، الإثنين، شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأميركية بإقالة المذيع جيمي كيميل، على خلفية دعابة أطلقها الأسبوع الماضي وصف فيها السيدة الأولى بأنها تتمتع بـ "بريق الأرملة المنتظرة".

وجاءت تعليقات كيميل في خلال حلقة الخميس من برنامجه "جيمي كيميل لايف"، حيث قدم فقرة كوميدية تخيلية لما كان سيقوله في عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو الحدث الذي شهد توترا كبيرا بعد يومين، إثر محاولة شخص مسلح بسكاكين ومسدسات اقتحام قاعة الاحتفال في واشنطن، حيث كان يتواجد ترامب وزوجته ومعظم القيادات السياسية في البلاد.

وقالت ميلانيا ترامب في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تأييدا لاحقا من زوجها "أشخاص مثل كيميل لا ينبغي أن تُمنح لهم الفرصة لدخول منازلنا كل مساء لنشر الكراهية".

ووصفت ميلانيا تصريحات كيميل بأنها "مدمرة" ‌وعلامة على ما وصفته "بمرض سياسي" في الولايات المتحدة.

وأضافت: "إن خطاب ⁠كيميل المليء بالكراهية والعنف يهدف إلى تقسيم بلدنا. إن (المونولوج) الذي يقدمه عن عائلتي ليس ⁠كوميديا، فكلامه مدمر ويعمّق المرض السياسي داخل أميركا".

من جانبه قال ترامب، الذي دعا سابقا إلى إيقاف بث برنامج كيميل، إن تعليقات كيميل الساخرة "شيء يتجاوز الحدود. يجب على ديزني وإيه بي سي طرد ⁠جيمي كيميل على الفور".

ويشير خبراء إلى أن محطات البث تتمتع بحقوق واسعة بموجب التعديل الأول للدستور في توجيه تعليقات ساخرة حتى تلك التي تثير "الاشمئزاز".

جدير بالذكر أن رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية كان قد ضغط في سبتمبر الماضي على محطات البث لإيقاف برنامج كيميل.

وعلقت "إيه بي سي" برنامج كيميل لفترة وجيزة في ذلك الشهر بسبب تعليقاته حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

مواضيع ذات صلة
في تعليق ساخر على اغتيال كبار المسؤولين في إيران.. نتنياهو: مناوباتهم قصيرة جداً
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:27
نتنياهو في تعليق ساخر على وتيرة اغتيال كبار المسؤولين في إيران: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً"
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ورد الخال تثير تفاعلاً واسعًا بمنشور ساخر عن الأوضاع في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد المقطع الساخر.. ترامب يتصل بستارمر
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

ميلانيا ترامب

السيدة الأولى

البيت الأبيض

إيه بي سي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-04-28
Lebanon24
23:17 | 2026-04-27
Lebanon24
23:00 | 2026-04-27
Lebanon24
16:00 | 2026-04-27
Lebanon24
14:00 | 2026-04-27
Lebanon24
10:12 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24