لندن و "التيراميسو" الأطول في العالم!

حطّم طهاة إيطاليون الرقم القياسي لأطول تيراميسو في العالم خلال فعالية أُقيمت في العاصمة .

واجتمع 100 طاهٍ إيطالي في قاعة بلدية تشيلسي على مدى يومي السبت والأحد، لتحضير حلوى تيراميسو عملاقة تجاوزت طول النسخة السابقة المسجلة باسم مدينة ميلانو عبر شركة “Galbani”، والتي بلغ طولها 273.5 متر (897 قدمًا).

وبحسب قواعد موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تم إعداد الحلوى وتجميعها مباشرة في موقع الحدث وأمام الجمهور، باستخدام نحو 150 ألف قطعة من بسكويت “الليدي فينجر” و20 ألف بيضة.

وتمكّن الفريق من تحقيق رقم قياسي جديد بعد أن بلغ طول التيراميسو 440.6 متر (1,445 قدمًا)، ما دفع حكام موسوعة غينيس إلى تأكيد تسجيل الإنجاز رسميًا .

وقال ميركو ريتشي، صاحب فكرة التحدي، إنه سبق أن حطم الرقم القياسي في عام 2017، قبل أن يتم كسره لاحقًا في 2019 من قبل فريق إيطالي آخر، موضحًا أن إقامة الحدث في لندن جاءت كرسالة شكر للمملكة المتحدة.

وأضاف ريتشي أن التيراميسو العملاق أُهدي إلى الملك والعائلة المالكة البريطانية، وقد وُضع في نهايته تاج ذهبي احتفالًا بالمناسبة، معربًا عن شكره لجميع الطهاة المشاركين في هذا الإنجاز الذي استمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

، قال الشيف كارميلو كارنيفالي إن شروط التيراميسو المؤهل لكسر الرقم القياسي تتطلب أن يبلغ ارتفاعه 8 سم على الأقل وعرضه 15 سم.

وعن سر نجاح الحلوى، أشار كارنيفالي إلى أن “القهوة الجيدة، والكريمة المتماسكة، والكثير من الشغف” هي العناصر الأساسية لتحضير تيراميسو مثالي.