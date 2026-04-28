بطيخ مرشوش ومسرطن في الأسواق.. وهذا ما أعلنته وزارة الزراعة

نفت جملة وتفصيلاً الشائعات التي انتشرت في مصر بشأن محصول البطيخ وتسببه في أمراض قاتلة.



وفي هذا السياق، أكد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية في مصر، أن الادعاءات المتداولة سنوياً حول محصول البطيخ، مثل كونه "قبل أوانه" أو "مسرطن" أو "مرشوش"، تفتقر إلى أي أساس علمي.



وأوضح عبر حسابه على " " أن البطيخ في البلاد محصول آمن تماماً، ويخضع لنظام زراعي متعدد العروات يمتد على مدار العام.



وأشار إلى أن ظهور البطيخ في الأسواق بأوقات مختلفة أمر طبيعي يرتبط بطبيعة الإنتاج الزراعي في البلاد، حيث يُزرع في مناطق جغرافية متعددة وبأساليب متنوعة، ولا يقتصر على موسم واحد ثابت كما يعتقد البعض.



وشدد على أن المناخ هو العامل الأساسي المؤثر في مواعيد نضج المحاصيل الزراعية، وأن التغيرات المناخية الحالية أدت إلى اختلاف مواعيد الزراعة والنضج بين المناطق والمواسم، تبعاً لدرجات الحرارة وطبيعة الصنف وظروف الزراعة، وليس لأسباب غير علمية كما يُشاع عبر مواقع التواصل.



أما فيما خص ظهور بعض الثمار ذات القلب الأبيض أو الفراغات الداخلية، فبيّن فهيم أن هذه تعود لأسباب زراعية طبيعية، منها اضطراب درجات الحرارة أثناء النمو، ومشكلات التلقيح، والإجهاد النباتي الناتج عن الظروف المناخية، مؤكداً أنها لا تدل على وجود سموم أو مواد ضارة.



وانتقد فهيم انتشار الشائعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، معتبراً أنها تضر بالقطاع الزراعي وتؤثر سلباً على المزارعين. (العربية)



