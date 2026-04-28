بطيخ مرشوش ومسرطن في الأسواق.. وهذا ما أعلنته وزارة الزراعة

28-04-2026 | 05:44
بطيخ مرشوش ومسرطن في الأسواق.. وهذا ما أعلنته وزارة الزراعة
نفت وزارة الزراعة المصرية جملة وتفصيلاً الشائعات التي انتشرت في مصر بشأن محصول البطيخ وتسببه في أمراض قاتلة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية في مصر، أن الادعاءات المتداولة سنوياً حول محصول البطيخ، مثل كونه "قبل أوانه" أو "مسرطن" أو "مرشوش"، تفتقر إلى أي أساس علمي.

وأوضح عبر حسابه على "فيسبوك" أن البطيخ في البلاد محصول آمن تماماً، ويخضع لنظام زراعي متعدد العروات يمتد على مدار العام.

وأشار إلى أن ظهور البطيخ في الأسواق بأوقات مختلفة أمر طبيعي يرتبط بطبيعة الإنتاج الزراعي في البلاد، حيث يُزرع في مناطق جغرافية متعددة وبأساليب متنوعة، ولا يقتصر على موسم واحد ثابت كما يعتقد البعض. 

وشدد على أن المناخ هو العامل الأساسي المؤثر في مواعيد نضج المحاصيل الزراعية، وأن التغيرات المناخية الحالية أدت إلى اختلاف مواعيد الزراعة والنضج بين المناطق والمواسم، تبعاً لدرجات الحرارة وطبيعة الصنف وظروف الزراعة، وليس لأسباب غير علمية كما يُشاع عبر مواقع التواصل.

أما فيما خص ظهور بعض الثمار ذات القلب الأبيض أو الفراغات الداخلية، فبيّن فهيم أن هذه الظواهر تعود لأسباب زراعية طبيعية، منها اضطراب درجات الحرارة أثناء النمو، ومشكلات التلقيح، والإجهاد النباتي الناتج عن الظروف المناخية، مؤكداً أنها لا تدل على وجود سموم أو مواد ضارة.

وانتقد فهيم انتشار الشائعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، معتبراً أنها تضر بالقطاع الزراعي وتؤثر سلباً على المزارعين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطلق خطوات عاجلة لضمان استقرار الأسواق اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سعر البطاطا في السوق.. قرار لوزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تعلن لائحة المتاجر الملتزمة ببيع البطاطا بالسعر المخفض
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
09:00 | 2026-04-28
Lebanon24
06:53 | 2026-04-28
Lebanon24
04:22 | 2026-04-28
Lebanon24
01:19 | 2026-04-28
Lebanon24
23:43 | 2026-04-27
Lebanon24
23:17 | 2026-04-27
