تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
سفينة شحن تنحرف نحو قصر فاخر في إسطنبول

28-04-2026 | 13:00
سفينة شحن تنحرف نحو قصر فاخر في إسطنبول
سفينة شحن تنحرف نحو قصر فاخر في إسطنبول photos 0
فوجئ سكان منزل فاخر مطل على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور في إسطنبول، بسفينة شحن عملاقة انحرفت عن مسارها واقتربت بشكل خطير من المبنى، في حادث كاد ينتهي بكارثة.

وتوقفت السفينة، التي تحمل اسم “كابا” وترفع العلم التركي، قبل لحظات من اصطدامها بالقصر العائد لسيدة الأعمال بيانكا تركمان (45 عاماً)، ما حال دون وقوع أضرار جسيمة.

ووفق تقارير محلية، أسفر الحادث عن أضرار محدودة في سور وباحة القصر المطلة على المضيق، فيما جرى إغلاق الممر الملاحي الحيوي لساعات خلال الليل، لإتاحة المجال لعمليات سحب السفينة وإعادتها إلى مسارها.

🔴Geminin Karaya Oturduğu Anlar Kamerada; İş Kadınının Yalısı Hasar Aldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Geminin karaya oturması sonucu korkuluk,… https://t.co/lRA4CGmawk pic.twitter.com/aOPw8FOUOq

 

ووقع الحادث في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، حيث تدخلت ثلاث قاطرات بحرية لجر السفينة التي يبلغ طولها نحو 147 متراً، بعد جنوحها في منطقة “ساريير” عقب دخولها المضيق قادمة من روسيا عبر البحر الأسود.

ويُعد مضيق البوسفور من أهم الممرات البحرية في العالم، رغم ضيقه في بعض مناطقه إلى نحو 600 متر، ما يزيد من مخاطر حوادث الملاحة، خاصة مع كثافة حركة السفن ووجود القصور والمنشآت السياحية على ضفتيه.

