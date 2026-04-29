إحذروا ترند "قراءة الكف".. قد يكلفكم غالياً جداً!

🔴لا تشارك في ترند “قراءة الكف” المنتشر حالياً (Palm Reader) 🔴



بمجرد ما تشارك صورة كفّك، أنت لا تنشر صورة عادية…

أنت ترفع بصمة بيومترية عالية الدقة إلى خوادم طرف ثالث.



يعني عملياً، أنت تشارك Biometric Information

التي تُستخدم عادةً للدخول إلى أنظمة حساسة مثل:



* التطبيقات… — Roland Abi Najem - رولان ابي نجم (@rolandanajem) April 28, 2026

اجتاح "ترند قراءة الكف" العديد من منصات مؤخراً، حيث يعمد المستخدمون إلى مشاركة صورة لكف يدهم، بذريعة معرفة ما يخبئ لهم أو استكشاف بعض سمات شخصيتهم أو غيرها.إلا أن هذه الصورة البسيطة قد تخبئ في طياتها مخاطر لا تحصى.فقد حذر الخبير في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من هذا التصرف.وأعلن في منشور على حسابه على منصة إكس أمس الثلاثاء أنه "بمجرد مشاركة صورة كفّك، فأنت لا تنشر صورة عادية، بل ترفع بصمة بيومترية عالية الدقة إلى خوادم ". ما يعني عملياً، أنك تشارك Biometric Information التي تُستخدم عادة للدخول إلى أنظمة حساسة مثل التطبيقات البنكية، و أنظمة Access Control في العمل.كما أن هذا وعلى عكس كلمات المرور، لا يمكن تغييره، فخطوط الكف أو البصمة لا يمكن بأي حال من الأحوال تغييرها، ما يعني أنه إذا تم تسريب هذه البيانات، لا يمكن استرجاعها.وشدد ابي نجم على أن هذه البيانات يمكن استخدامها من قبل الهاكرز أو غيرهم في تجاوز أنظمة الحماية البيومترية، وتنفيذ عمليات احتيال مالي، فضلاً عن انتحال الهوية عبر أنظمة التحقق، وغيرها.