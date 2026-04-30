إياكم واتخاذ القرارات في هذه الساعة.. "توقيت قاتل" يهدد مستقبلكم!

حذر تقرير حديث من اتخاذ القرارات المصيرية خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ من النوم، واصفاً إياها بالفترة الأكثر خطورة لاتخاذ أي قرار كبير. وأوضح الخبراء أن الدماغ يتطلب وقتاً كافياً للانتقال من حالة النوم إلى اليقظة الكاملة، حيث تظل العمليات الذهنية والمنطقية في أدنى مستوياتها فور الاستيقاظ.



وخلص التقرير إلى أن فترة "ما بعد الظهيرة"، وتحديداً الممتدة بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً بعد تناول وجبة الإفطار، تمثل الوقت المثالي الذي يبلغ فيه العقل أقصى درجات التركيز والهدوء. ويضمن هذا التوقيت اتخاذ قرارات متوازنة بعيداً عن التسرع أو الضبابية الذهنية التي تسيطر على الإنسان في الدقائق الأولى من يومه.

