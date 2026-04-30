في هذا المكان قضى مايكل جاكسون أيامه الأخيرة.. شاهدوا الصور!

في كانون الأول 2008، انتقل نجم البوب العالمي إلى قصر فاخر في حي هولمبي هيلز بمدينة ، حيث استأجره مقابل 100 ألف دولار شهرياً، وفق ما نقلته صحيفة " بوست".



، المصمم على طراز القلاع ، شكّل ملاذاً خاصاً له خلال تحضيره لجولته المرتقبة "This Is It" في .

ويقع العقار في 100 North Carolwood Drive، ويضم 7 غرف نوم و13 حمّاماً، إلى جانب مسرح سينمائي، قبو نبيذ، صالة رياضية، وحدائق واسعة توفّر مستوى عالياً من الخصوصية. وقد صمّمه المعماري ريتشارد لاندري، فيما نفّذه المطوّر عام 2002.

في 25 حزيران 2009، تعرّض لتوقف قلبي داخل القصر، قبل أن يُنقل إلى مركز Ronald Reagan UCLA الطبي، حيث أُعلن عن وفاته عن عمر 50 عاماً.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي في ، فإن سبب الوفاة كان تسمماً حاداً بعقار Propofol، وهو مخدّر قوي كان يُستخدم لعلاج الأرق.

الطبيب الشخصي لجاكسون، موراي، أقرّ بإعطائه الدواء، مؤكداً أنه كان يحاول مساعدته على النوم، وقد أُدين لاحقاً في عام 2011 بتهمة القتل غير العمد، وصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات، قضى منها نحو عامين.

ووفق تقرير لشبكة ABC11، تم لاحقاً بيع أكثر من 500 قطعة من مقتنيات جاكسون داخل القصر عبر دار Julien’s Auctions، محققة نحو مليون دولار، ومن أبرزها مرآة تحمل رسالة بخط يده بيعت بـ25,750 دولاراً، ولوح مطبخ كتبت عليه أطفاله عبارة "I love Daddy" مقابل 5,000 دولار.

وفي عام 2012، بيع القصر مقابل 18.1 مليون دولار للمصرفي الاستثماري ستيفن ماير، بعد أن بقي معروضاً في السوق لعدة سنوات.





















































