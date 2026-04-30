أب يخاطر بحياته وينقذ طفله من حادث قطار مروع

30-04-2026 | 12:15
أب يخاطر بحياته وينقذ طفله من حادث قطار مروع
نجا طفل في بنغلاديش من حادث مروع بعد سقوطه على قضبان القطار داخل إحدى المحطات، في واقعة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو لحظة سقوط الطفل من رصيف المحطة قبل ثوانٍ من مرور قطار متحرك، ما دفع والده إلى القفز فورًا إلى القضبان ومحاولة حماية طفله بجسده في مشهد وصفه متابعون بأنه "لحظة إنسانية فارقة".


وخلال مرور القطار، ظهر الأب وهو يحتضن الطفل أسفل العربات، بينما وقف عدد من المتواجدين في حالة صدمة دون القدرة على التدخل، وسط مشهد بالغ الخطورة.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد مرّ القطار فوق الأب وطفله دون تسجيل إصابات خطيرة، في حادثة وُصفت بأنها نجاة بأعجوبة.

وبعد توقف القطار، هرع عدد من المارة إلى موقع الحادث، حيث جرى إنقاذ الأب وطفله، وسط حالة من الارتياح والذهول مما حدث، فيما أشاد الحاضرون بشجاعة الأب وسرعة استجابته في لحظة حرجة.


وانتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مستخدمون مثالًا على التضحية الأبوية، وانهالت التعليقات التي وصفت الأب بـ"البطل" لنجاحه في إنقاذ طفله من موت محقق.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات المحلية في بنغلاديش بيانًا رسميًّا يوضح تفاصيل الحادث أو موقعه الدقيق، فيما لا تزال الواقعة تثير تفاعلًا واسعًا عبر الإنترنت.

 
مواقع التواصل الاجتماعي

بنغلاديش

المحطات

إنترنت

القطار

ساني

الطف

إنتر

