مشهد مرعب… كوبرا تتسلل إلى قلب قرية في مصر (صورة)

وبحسب وسائل إعلام ، بلغ طول الأفعى نحو مترين، ما دفع السكان إلى إبلاغ الجهات المختصة سريعاً خوفاً من وقوع إصابات.وعقب الحادثة، كثفت مديرية الطب البيطري في الغربية تحركاتها، وشكلت لجنة من قسم مكافحة السموم والحيوانات الضارة، أجرت مسحاً ميدانياً شمل المصارف الزراعية ومناطق الحشائش الكثيفة وتجمعات المياه، للتأكد من عدم وجود زواحف أخرى في المنطقة.ودعت الجهات المختصة الأهالي إلى توخي الحذر والإبلاغ فوراً عن أي حالات مشابهة، خصوصاً في المناطق الزراعية التي قد تشكل بيئة مناسبة لظهور هذه الزواحف.وتزامنت الواقعة مع تداول منشورات على عن رصد ثعابين كبيرة في قرى أخرى داخل المحافظة، ما زاد من قلق السكان ودفع السلطات إلى رفع مستوى الاستعداد لأي بلاغات جديدة.وفي هذا السياق، قال رئيس الحجر البيطري الأسبق في للخدمات البيطرية الدكتور سيد جاد لشبكة " إن"، إن ظهور زواحف مثل الكوبرا في مناطق غير معتادة قد يرتبط بتغيرات بيئية ومناخية، بينها تقلب درجات الحرارة التي تدفع بعض الكائنات إلى البحث عن أماكن أكثر ملاءمة.وأوضح أن الكوبرا ليست غريبة عن البيئة ، إذ توجد منذ آلاف السنين، خصوصاً في المناطق الحارة والصحراوية، مشيراً إلى أن ظهورها في بعض القرى يبقى وارداً في المحافظات التي تضم أراضي زراعية أو مهجورة، لكنه يظل ضمن حالات فردية لا ظاهرة واسعة.في المقابل، رأى الخبير البيئي الدكتور نبيل فتحي أن ظهور كوبرا داخل منطقة سكنية قد يكون ناتجاً عن هروبها من شخص كان يربيها، في ظل وجود تجارة غير قانونية لبعض الزواحف بسبب قيمة جلودها أو اقتنائها.وأكد فتحي أن الثعابين السامة لا تتجه عادة نحو البشر أو المناطق المأهولة، بل تفضل الجحور والأماكن البعيدة، معتبراً أن وصولها إلى القرى قد يرتبط بعوامل غير معتادة مثل الحرارة أو التربية المنزلية أو الاتجار غير القانوني. (روسيا اليوم)