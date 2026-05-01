مشهد مرعب… كوبرا تتسلل إلى قلب قرية في مصر (صورة)

01-05-2026 | 00:10
مشهد مرعب… كوبرا تتسلل إلى قلب قرية في مصر (صورة)
أثار ظهور أفعى كوبرا ضخمة في إحدى قرى محافظة الغربية شمال مصر حالة من الخوف بين الأهالي، بعدما شوهدت على شجرة داخل قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتتمكن من السيطرة عليها وقتلها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بلغ طول الأفعى نحو مترين، ما دفع السكان إلى إبلاغ الجهات المختصة سريعاً خوفاً من وقوع إصابات.

وعقب الحادثة، كثفت مديرية الطب البيطري في الغربية تحركاتها، وشكلت لجنة من قسم مكافحة السموم والحيوانات الضارة، أجرت مسحاً ميدانياً شمل المصارف الزراعية ومناطق الحشائش الكثيفة وتجمعات المياه، للتأكد من عدم وجود زواحف أخرى في المنطقة.

ودعت الجهات المختصة الأهالي إلى توخي الحذر والإبلاغ فوراً عن أي حالات مشابهة، خصوصاً في المناطق الزراعية التي قد تشكل بيئة مناسبة لظهور هذه الزواحف.
وتزامنت الواقعة مع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد ثعابين كبيرة في قرى أخرى داخل المحافظة، ما زاد من قلق السكان ودفع السلطات إلى رفع مستوى الاستعداد لأي بلاغات جديدة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحجر البيطري الأسبق في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور سيد جاد المولى لشبكة "سي إن إن"، إن ظهور زواحف مثل الكوبرا في مناطق غير معتادة قد يرتبط بتغيرات بيئية ومناخية، بينها تقلب درجات الحرارة التي تدفع بعض الكائنات إلى البحث عن أماكن أكثر ملاءمة.

وأوضح أن الكوبرا ليست غريبة عن البيئة المصرية، إذ توجد منذ آلاف السنين، خصوصاً في المناطق الحارة والصحراوية، مشيراً إلى أن ظهورها في بعض القرى يبقى وارداً في المحافظات التي تضم أراضي زراعية أو مهجورة، لكنه يظل ضمن حالات فردية لا ظاهرة واسعة.

في المقابل، رأى الخبير البيئي الدكتور نبيل فتحي أن ظهور كوبرا داخل منطقة سكنية قد يكون ناتجاً عن هروبها من شخص كان يربيها، في ظل وجود تجارة غير قانونية لبعض الزواحف بسبب قيمة جلودها أو اقتنائها.

وأكد فتحي أن الثعابين السامة لا تتجه عادة نحو البشر أو المناطق المأهولة، بل تفضل الجحور والأماكن البعيدة، معتبراً أن وصولها إلى القرى قد يرتبط بعوامل غير معتادة مثل الحرارة أو التربية المنزلية أو الاتجار غير القانوني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مشهد مروع في مصر بعد انقلاب حافلة جرفتها السيول
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا القصف العنيف الذي استهدف الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مرعب.. شاهدوا حجم النزوح من الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-05-01
Lebanon24
02:40 | 2026-05-01
Lebanon24
00:42 | 2026-05-01
Lebanon24
00:23 | 2026-05-01
Lebanon24
23:23 | 2026-04-30
Lebanon24
15:17 | 2026-04-30
