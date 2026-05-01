بعد 107 أعوام.. العثور على حطام سفينة أميركية غرقت بطاقمها

عثر فريق غواصين بريطانيين على حطام سفينة عسكرية أميركية تعود إلى الحرب العالمية الأولى، بعد رحلة بحث استمرت 3 سنوات قبالة سواحل .



وأعلن فريق "غاسبيرادوس" ، وهو فريق غوص تقني تطوعي يعمل مع مؤرخين وباحثين في البحث عن حطام السفن حول المتحدة، أنه تمكن من تحديد موقع السفينة "تامبا"، فيما أكد الأميركي الاكتشاف لاحقاً.



وكانت "تامبا" قد تعرضت لقصف من غواصة ألمانية قبل أكثر من 107 أعوام قبالة سواحل جنوب إنكلترا، وعلى متنها 131 فرداً. وبعد 3 دقائق فقط من استهدافها، غرقت في قاع المحيط ، وفقد جميع من كانوا على متنها، في ما عُدّ أكبر خسارة بحرية للقوات الأميركية خلال الحرب العالمية الأولى.



وتم العثور على الحطام على عمق 91 متراً، وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً قبالة سواحل كورنوال جنوب غربي إنكلترا، بعدما بدأ الفريق البحث عنه منذ عام 2023.



وقال قائد الفريق ستيف مورتيمر في منشور عبر " ": "هذا الاكتشاف ثمرة 3 البحث والاستكشاف. تعد السفينة تامبا ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة ولأسر جميع ضحايا ذلك اليوم. أخيرا أصبح مثواهم الأخير معروفا".



وأضاف الفريق في منشور آخر أن العثور على الحطام لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد 10 رحلات غوص لاستكشاف مواقع محتملة، مؤكداً أن كل من شارك في العمل، من القبطان والطاقم إلى الباحثين والمنسقين والغواصين، ساهم في إنجاز المهمة. (سكاي نيوز)

Advertisement