بسبب زوجته مهندس أنهى حياته.. إليكم تفاصيل القصة

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المهندس سيثارام ترك رسالة من 19 صفحة، تحدث فيها عن خلافات مع زوجته ، ووجّه إليها اتهامات بإقامة علاقات خارج إطار الزواج خلال العام ونصف العام الماضيين.كما تضمنت الرسالة مزاعم تتعلق بتداول مواد خاصة عبر الإنترنت، وهو ما قال إنه تسبب له بضغط نفسي كبير.وأشار سيثارام في رسالته إلى شعوره بالخيانة، قائلاً إنه كان يهتم بزوجته ويوفر لها احتياجاتها، قبل أن تتدهور العلاقة بينهما بسبب ما أورده من اتهامات.وسجلت الشرطة قضية وبدأت التحقيق، على أن يتم التحقق من صحة الرسالة، إضافة إلى فحص المزاعم المرتبطة بالعلاقات المزعومة ونشر مواد خاصة، ضمن مسار التحقيق.