منوعات
جريمة تهز دولة عربية… جدّة حقنت حفيديها بمادة سامة
01-05-2026
فتحت وفاة طفل رضيع في مركز الصف بمحافظة
الجيزة
المصرية
باب التحقيق في واقعة صادمة داخل الأسرة، بعدما نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من آثار حقن غامضة، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير.
في البداية، قالت
الجدة
إن الطفل تعرّض للدغة ثعبان، وهي رواية لم تثر شكوك العائلة حينها.
لكن الشبهة بدأت تتوسع بعد أسابيع، حين أُصيبت شقيقة الطفل بأعراض مشابهة ونُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل العناية المركزة. وتكرار الحديث عن "لدغة ثعبان" دفع الجهات الأمنية إلى التدخل.
ومع تقدم التحقيقات، كشفت التحريات أن الواقعة لم تكن مرتبطة بأي ثعبان، بل بجريمة مدبّرة داخل الأسرة، إذ تبيّن أن الجدة حقنت الطفلين بمادة سامة.
وبحسب التحقيقات، تعود خلفية الجريمة إلى خلافات عائلية، بعدما سعت المتهمة للانتقام من زوجة ابنها عبر إيذاء حفيديها لإلحاق الأذى النفسي بها.
وألقت
قوات الأمن
القبض على الجدة المتهمة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها، فيما تواصل
النيابة
التحقيق، مع الاستماع إلى أقوال الأسرة ومراجعة التقارير الطبية الخاصة بالطفلة التي لا تزال تتلقى العلاج. (العين)
